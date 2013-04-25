В.Матвиенко: Критика в адрес Д.Ливанова справедлива

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала поток критики от депутатов Госдумы в адрес министра образования Дмитрия Ливанова. По ее словам, "во многом критика справедлива, и министру нужно делать выводы, а не отмахиваться". Об этом она заявила в интервью "Известиям".

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Тем не менее В.Матвиенко не считает, что главу Минобрнауки пора отправить в отставку. По ее мнению, Д.Ливанову "нужно дать шанс сделать выводы и показать результаты работы". Министерство должно "заняться практической реализацией, не отвлекаясь на мелочевку и непродуманные заявления".

Критику деятельности Д.Ливанова на посту министра образования и науки инициировали депутаты от КПРФ, обвинившие его в "развале образования". Коммунистов поддержал единоросс Владимир Бурматов - по его словам, Д.Ливанов создал "ЗАО "Минобрнауки" и использует скандалы с плагиатом в диссертациях депутатов в политических целях.

В интервью спикер верхней палаты также высказалась по поводу ухода из Совфеда ряда сенаторов, владеющих активами за рубежом. В.Матвиенко не считает эти истории скандальными. По ее мнению, "новые требования - ответ на запрос общества, который состоит в том, чтобы власть была прозрачной". Она отметила, что покинувшие парламент сенаторы приходили к ней за советом по поводу того, стоит ли им уходить.

В.Матвиенко заявила, что Совфед могут покинуть "еще два-три человека, однако массового исхода не будет".