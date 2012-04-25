Мэрию Элисты попытались взять штурмом

В столице Калмыкии Элисте здание мэрии взято под охрану, конфликтующие стороны накануне вечером покинули здание. Сторонники бывшего вице-мэра Элисты Артура Дорджиева во вторник пытались захватить здание горадминистрации.

Фото: ИТАР-ТАСС

Противостояние полиции и взбунтовавшейся толпы длилось восемь часов, здание мэрии осаждали около ста человек. Лишь к вечеру конфронтация прекратилась. Несколько участников штурма были задержаны и доставлены в отделение полиции, передает "Эхо Москвы".

А.Дорджиев претендует на пост сити-менеджера. Городской парламент с середины апреля не может избрать нового главу администрации. Борьба за пост сити-менеджера началась в Элисте после того, как в марте был отправлен в отставку занимавший эту должность Николай Андреев.

Ситуация вокруг этой должности накалилась в минувшую пятницу, когда группа депутатов в присутствии спикера парламента Калмыкии взломала дверь в приемную аппарата горсобрания, пока все сотрудники и мэр Элисты Эрдни Шогджиев находились на субботнике. Группа взбунтовавшихся депутатов провела заседание и объявила о назначении А.Дорджиева на должность сити-менеджера. Однако решение было признано нелегитимным, и в понедельник и.о. главы мэрии был назначен Мингиян Яшаев. Во вторник в ответ на эти действия А.Дорджиев и его соратники попытались взять здание мэрии штурмом.

В случае попыток очередного штурма мэрии охрану здания обещают усилить.