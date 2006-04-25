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Президент Ирана не верит в возможность войны
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Президент Ирана не верит в возможность войны
Политика, 25 апр 2006, 07:06
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Президент Ирана не верит в возможность войны
Президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад не верит в возможность военной операции против Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тегеране, сообщает агентство IRNA.

По мнению иранского лидера, нападение на его страну станет "очень опасным" для самих атакующих. "Они даже не осмеливаются говорить о военной операции, потому что они знают, сколько вреда она принесет", - заявил иранский президент.

"Если они совершат такую ошибку, ситуация ухудшится для них же самих", - добавил М.А.Нежад. "Любая военная операция против Ирана приведет к разрухе социально-экономической ситуации в тех странах, которые начнут агрессию", - отметил политический лидер Ирана.

На пресс-конференции М.А.Нежад еще раз подчеркнул, что Иран разрабатывает ядерные технологии исключительно в мирных целях. По словам иранского президента, Иран не намерен проводить испытания по обогащению урана с содержанием изотопа урана-235 выше 5% (такое содержание изотопа необходимо для изготовления ядерного оружия). Президент Ирана отметил, что исследования будут иметь своей целью только получение 3,5-процентного обогащенного урана, необходимого для производства ядерного топлива. "Ирану нужно топливо для атомных станций. Вся программа нацелена на получение ядерного топлива, вот и все", - заключил М.А.Нежад.

Между тем, главные противники Ирана – Израиль и США - выступили с новыми заявлениями, призывающими принять жесткие меры по отношению к Тегерану. Так, президент Израиля Моше Кацав призвал Запад "не стоять и молча смотреть, как другие страны пытаются получить ядерное оружие и призывают к уничтожению израильского государства". Особо стоит отметить, что свое заявление М.Кацав сделал в день памяти погибших от Холокоста во Вторую мировую войну.

Государственный секретарь США Кондолиза Райс в свою очередь предупредила, что непринятие жестких мер в отношении Ирана пошатнет авторитет Совета безопасности ООН. Поведение официального Тегерана, по ее словам, является "неприемлемым".

Теги: Иран , Тегеран , военная операция
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