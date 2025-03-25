Единороссы раскрыли, кто напишет «образ будущего»

Владимир Якушев (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В правящей партии начали перезагрузку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), сообщил на пресс-конференции секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, передает корреспондент РБК. В движении решили «усилить политическое направление» и, в частности, привлечь молодежь к написанию новой программы партии под выборы в Госдуму 2026 года, рассказал секретарь генсовета.

«Конечно же, в нашей редакционной комиссии, которая будет писать эту программу, должны быть молодые люди. В ней не должны только присутствовать люди моего возраста, которым уже шестой десяток. Мы хотим в этой программе увидеть образ будущего нашей страны <...> Ну, как на сегодняшний день дядьки, которые ностальгируют о Советском Союзе, о 90-х годах, когда они были совсем молодыми, без молодых людей, которые будут жить в этой стране, могут написать образ будущего?» — сказал единоросс, отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту «Политзавод».

Проект, по словам Якушева, это один из элементов реформирования молодежной организации партии власти. Председатель МГЕР Антон Демидов заявил, что фактически это будет специальный конкурс для людей от 18 до 35 лет, желающих работать в политической сфере. По его итогам единороссы планируют отобрать и обучить 500 человек, которые впоследствии примут участие в работе штабов партии на думских выборах.

Отвечая на вопрос РБК, рассчитывают ли в партии на то, что кто-то из победителей конкурса станет депутатом Госдумы, Якушев ответил, что напрямую такая задача не стоит. «Если даже хотя бы один станет депутатом Госдумы, думаю, это уже будет хороший результат», — заявил единоросс.

Два собеседника РБК в партии добавили, что в рамках перезагрузки МГЕР помимо перечисленного ей выставлен KPI по привлечению в ряды сторонников (официальный статус, дающийся обычно перед вступление в партию) и членов партии, а также по количеству соглашений с вузами. Собеседник РБК поясняет, что у МГЕР есть задача усилить работу со студентами и открывать большее количество ячеек в учебных заведениях. Также старшие партийцы хотят, чтобы организация активно развивала международную деятельность, например, продолжала свои контакты с комсомолом Китая.

О необходимости перезагрузки «Молодой гвардии» Якушев заявил в январе. Тогда он указал, что у МГЕР должна быть четкая увязка с «Единой Россией» и KPI, особенно в том, что касается членства в партии. По его оценке, МГЕР погрузилась в волонтерскую деятельность в ущерб политической.