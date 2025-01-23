В «Единой России» анонсировали «перезагрузку» «Молодой гвардии»

Единороссы хотят «поднакачать политическую составляющую» и поставить «правильные» KPI своей «Молодой гвардии», заявил Владимир Якушев

Съезд «Молодой гвардии «Единой России» в Москве, 2024 года (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Работа «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и института ее сторонников требует перезагрузки, этим сейчас занимаются в партии, рассказал журналистам секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

По его мнению, у МГЕР должна быть четкая увязка с «Единой Россией» и KPI, особенно в том, что касается членства в партии. Помимо этого, «Молодая Гвардия» «полностью погрузилась в волонтерскую деятельность», тогда как «политические задачи никто не отменял», добавил Якушев, отметив, что этот момент также требует «донастройки».

«Мы должны сохранить самостоятельность, но при этом поднакачать политическую составляющую. Это задача непростая — найти мотивацию, поставить правильные KPI, чтобы молодые люди к чему-то стремились, но при этом были мотивированы», — пояснил Якушев.

«Молодая гвардия «Единой России» существует с 2005 года. Региональные отделения действуют во всех регионах страны, МГЕР насчитывает более 170 тыс. активистов. С 2022 году МГЕР возглавляет Антон Демидов. Среди основных векторов деятельности «Молодой гвардии» указаны волонтерская и гуманитарная миссии в новых регионах, обучающие программы для молодежи по управлению FPV-дронами, донорство, популяризация здорового образа жизни среди молодежи и другие.

В ноябре Владимир Якушев заявил, что в партии видят необходимость перезагрузки института сторонников партии (это обязательный этап перед вступлением в партию). »[Это необходимо] чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», — пояснял он на семинаре для представителей региональных советов сторонников. В числе задач — подготовка к выборам в 2025 и 2026 годах, помощь в законодательной работе, поддержка участников спецоперации, патриотическая работа с детьми и молодежью.

«Единая Россия» начала подготовку к федеральной кампании-2026, когда пройдут выборы в Госдуму, также сказал Якушев журналистам. В партии обещают, что для депутатов, которые войдут в новый состав фракции будут обновлены KPI их работы. «Эта тема будет предметом очень серьезного обсуждения», — говорит Якушев.

Предыдущий VIII созыв Думы избирался в 2021 году. «Единая Россия» получила 324 места, лишившись 19 мест (на выборах 2016 года партия получила 343 кресла).

В 2025 году пройдут региональные выборные кампании различного уровня, в том числе будут избираться не менее 18 глав субъектов и 11 региональных законодательных органов власти. Сложные для «Единой России» выборы пройдут в регионах, где будет проходить сразу несколько кампаний разного уровня, например, в Калужской области и Коми, отметил Якушев.

Он напомнил, что в этом году в Калужской области будут избирать одновременно губернатора, членов законодательного собрания региона, также пройдут выборы в органы местного самоуправления. В Коми «в целом непростая политическая ситуация», добавил Якушев. Также непростых выборов партии ожидает в Новосибирской и Костромской областях, и «особое внимание» обещает уделить приграничным регионам.