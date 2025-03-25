Инаугурация Лукашенко. Видео

В Минске началась церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на прошедших 26 января выборах. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при явке 85,69%.

По конституции Белоруссии, инаугурация должна проходить в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, парламентариев и судей Конституционного и Верховного судов. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что на церемонию приглашены более 1100 человек.