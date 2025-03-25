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Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Ивао Хакамата был осужден за убийство четырех человек в 1968 году. В камере смертника он находился до 2014 года. Адвокаты японца допустили, что назначенная ему после оправдания компенсация стала рекордом в судебной системе Японии
Ивао Хакамата
Ивао Хакамата (Фото: Eugene Hoshiko / AP / ТАСС)

Окружной суд японской префектуры Сидзуока предписал центральному правительству выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате, который провел в заключении 47 лет и семь месяцев, а после был оправдан. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Хакамата работал на заводе по производству пасты мисо. Его арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. На допросе мужчина сознался в убийстве, но на суде заявил, что признательные показания он дал под пытками. Спустя два года окружной суд Сидзуоки приговорил японца к высшей мере наказания — смертной казни. Окончательно решение утвердил Верховный суд в декабре 1980 года.

В 2014 году дело было отправлено на пересмотр. В суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Хакаматы не совпадает с ДНК из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. Все это время мужчина находился в камере смертников. В 2011 году его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека, который самое длительное время провел в камере смертников в ожидании исполнения приговора.

После того как суд Сидзуоки признал подлинность новых доказательств, японец вышел на свободу. Но Высший суд Токио на заседании в 2023 году сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о повторном слушании.

В конце сентября 2024 года окружной суд Сидзуоки оправдал Хакамату, признав три случая фальсификации доказательств его виновности. Заключения экспертов, что следы крови на пяти предметах одежды, обнаруженных в контейнере с мисо, совпадают с группами крови жертв и самого Хакаматы, были признаны недействительными. В постановлении суда говорилось, что сделанное во время допроса признание было «фактически сфабриковано», поскольку было получено «путем причинения физической и психической боли».

В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчину
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Кампания за пересмотр дела Ивао Хакаматы

Прошение о компенсации было подано в суд в январе 2025 года. По японскому законодательству оправданный может затребовать до 12,5 тыс. иен за каждый день содержания под стражей. Итоговый размер компенсации суд определяет с учетом времени, проведенного под стражей, и доходов, которых лишился осужденный.

Адвокаты Хакаматы потребовали максимальную сумму, ссылаясь на «неизмеримую степень ущерба, который он понес морально и физически». Суд согласился с позицией защитников и присвоил японцу компенсацию в 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу). По словам защитников, назначенная сумма, вероятно, является самой высокой компенсацией, когда-либо выплачиваемой в Японии.

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Милена Костерева
Япония смертная казнь компенсация
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