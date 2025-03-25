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Политика ,  
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Маск назвал вторую страницу The Atlantic лучшим местом, чтобы скрыть труп

Маск — об утечке из Signal: The Atlantic никто не дочитывает до второй страницы

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на данные о том, что в чат в мессенджере Signal с участием высокопоставленных членов американского правительства, где обсуждалась операция против хуситов, случайно добавили главреда The Atlantic Джеффри Голдберга, заявлением, что это издание мало кто читает.

«Лучшее место, чтобы спрятать труп — вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не ходит», — написал он в Х.

Голдберг ранее опубликовал материал, где рассказал, что в чат его по ошибке добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. В беседе члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов.

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Пит Хегсет

Журналист сообщил, что в чат были отправлены «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информация о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак».

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг утверждения о том, что в чат была отослана информация о «военных планах».

Президент Дональд Трамп выразил удивление, когда его спросили о ситуации. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. На мой взгляд, это журнал, который прекращает свое существование. Я думаю, что это не очень хороший журнал», — сказал он.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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