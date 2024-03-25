В Киеве прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, киевлянам необходимо срочно спуститься в укрытия, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.
Взрывы прозвучали в Белой Церкви, передает «РБК-Украина». Этот город расположен к юго-западу от столицы в Киевской области.
Материал дополняется.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов