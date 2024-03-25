В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве слышны взрывы, киевлянам необходимо срочно спуститься в укрытия, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.

Взрывы прозвучали в Белой Церкви, передает «РБК-Украина». Этот город расположен к юго-западу от столицы в Киевской области.

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