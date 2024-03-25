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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Мэр Кличко: в Киеве прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Киеве слышны взрывы, киевлянам необходимо срочно спуститься в укрытия, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.

Взрывы прозвучали в Белой Церкви, передает «РБК-Украина». Этот город расположен к юго-западу от столицы в Киевской области.

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Киев Украина Виталий Кличко Жуляны взрывы
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