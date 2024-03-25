В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине
Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершенных по линии ведомства поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министерства.
«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянских телеграм-каналах о якобы «отправке Азербайджаном военной продукции на Украину» сообщаем, что эти сообщения являются фейками и дезинформацией», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что подобного рода сообщения появляются в армянских телеграм-каналах не впервые. «Подобные попытки уже предпринимались. Еще раз заявляем, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.
Ранее армянский политик Владимир Погосян опубликовал в своем телеграм-канале два документа — судебных решения об иске Министерства обороны Украины, в которых говорится, что азербайджанское производственное объединение «Джихаз» в течение 2022-2023 годов поставило на Украину свыше 25 тыс. минометных снарядов калибра 82-мм. Снаряды, как следует из документов, поставлялись по цене около 7000 гривен ($170) за штуку.
Азербайджан после начала российской спецоперации на Украине неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала конфликта заявил о готовности «доброго друга» президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию.
О возможных поставках Украине азербайджанских боеприпасов говорят с декабря прошлого года. Тогда специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию украинского военкора Романа Бочкалы, который, анонсируя производство 122-мм боеприпасов в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. На двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской компании Palladium.
В самой компании в ответ на запрос РБК заявили, что Palladium никогда не занималась производством оружия не только для Украины, но и в принципе таким производством в Азербайджане. В компании также подчеркнули, что согласно законодательству Азербайджана частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. «Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте», — отметили в компании.
Российский власти осуждают военную помощь Киеву и подчеркивают, что это лишь затягивает конфликт.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов