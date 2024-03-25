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Военная операция на Украине ,  
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В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине

В Азербайджане назвали фейком данные о поставках минометных снарядов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Азербайджан в течение 2022-2023 годов передал Украине свыше 25 тыс. минометных снарядов, ранее сообщил армянский политик Владимир Погосян. Россия осуждает такие поставки. В Азербайджане эти данные назвали фейком
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершенных по линии ведомства поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министерства.

«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянских телеграм-каналах о якобы «отправке Азербайджаном военной продукции на Украину» сообщаем, что эти сообщения являются фейками и дезинформацией», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобного рода сообщения появляются в армянских телеграм-каналах не впервые. «Подобные попытки уже предпринимались. Еще раз заявляем, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.

Ранее армянский политик Владимир Погосян опубликовал в своем телеграм-канале два документа — судебных решения об иске Министерства обороны Украины, в которых говорится, что азербайджанское производственное объединение «Джихаз» в течение 2022-2023 годов поставило на Украину свыше 25 тыс. минометных снарядов калибра 82-мм. Снаряды, как следует из документов, поставлялись по цене около 7000 гривен ($170) за штуку.

Азербайджанская Palladium опровергла производство снарядов для Украины
Политика
Роман Бочкала

Азербайджан после начала российской спецоперации на Украине неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала конфликта заявил о готовности «доброго друга» президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию.

О возможных поставках Украине азербайджанских боеприпасов говорят с декабря прошлого года. Тогда специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию украинского военкора Романа Бочкалы, который, анонсируя производство 122-мм боеприпасов в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. На двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской компании Palladium.

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В самой компании в ответ на запрос РБК заявили, что Palladium никогда не занималась производством оружия не только для Украины, но и в принципе таким производством в Азербайджане. В компании также подчеркнули, что согласно законодательству Азербайджана частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. «Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте», — отметили в компании.

Российский власти осуждают военную помощь Киеву и подчеркивают, что это лишь затягивает конфликт.

В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине
В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине

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Илья Пламенев Илья Пламенев
миномет снаряды боеприпасы Азербайджан Военная операция на Украине
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