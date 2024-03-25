В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине

О том, что Азербайджан в течение 2022-2023 годов передал Украине свыше 25 тыс. минометных снарядов, ранее сообщил армянский политик Владимир Погосян. Россия осуждает такие поставки. В Азербайджане эти данные назвали фейком

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершенных по линии ведомства поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министерства.

«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянских телеграм-каналах о якобы «отправке Азербайджаном военной продукции на Украину» сообщаем, что эти сообщения являются фейками и дезинформацией», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобного рода сообщения появляются в армянских телеграм-каналах не впервые. «Подобные попытки уже предпринимались. Еще раз заявляем, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.

Ранее армянский политик Владимир Погосян опубликовал в своем телеграм-канале два документа — судебных решения об иске Министерства обороны Украины, в которых говорится, что азербайджанское производственное объединение «Джихаз» в течение 2022-2023 годов поставило на Украину свыше 25 тыс. минометных снарядов калибра 82-мм. Снаряды, как следует из документов, поставлялись по цене около 7000 гривен ($170) за штуку.

Азербайджан после начала российской спецоперации на Украине неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала конфликта заявил о готовности «доброго друга» президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию.

О возможных поставках Украине азербайджанских боеприпасов говорят с декабря прошлого года. Тогда специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию украинского военкора Романа Бочкалы, который, анонсируя производство 122-мм боеприпасов в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. На двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской компании Palladium.

В самой компании в ответ на запрос РБК заявили, что Palladium никогда не занималась производством оружия не только для Украины, но и в принципе таким производством в Азербайджане. В компании также подчеркнули, что согласно законодательству Азербайджана частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. «Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте», — отметили в компании.

Российский власти осуждают военную помощь Киеву и подчеркивают, что это лишь затягивает конфликт.