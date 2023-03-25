В Пекине задержали пятерых сотрудников офиса американской компании

В Пекине в ходе облавы задержали пятерых сотрудников местного офиса американской компании Mintz Group, сообщает Reuters.

«Мы можем подтвердить, что китайские власти задержали пятерых сотрудников пекинского офиса Mintz Group, все являются гражданами Китая, и закрыли наши операции», — рассказали в компании.

Там заявили, что готовы сотрудничать с китайскими властями, чтобы «разрешить любое недопонимание, которое могло привести к этим событиям». В Mintz Group сообщили, что не получали официальных уведомлений от китайской стороны о разбирательстве и потребовали освободить сотрудников пекинского офиса.

Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что ей ничего не известно о произошедшем.

Агентство со ссылкой на источник уточняет, что облаву в офисе устроили днем 20 марта, сотрудников выезли за пределы Пекина, связи с ними нет.

У Mintz Group единственный офис в материковом Китае в Пекине. Компания предлагает своим клиентам проверки на благонадежность, расследования коррупции, проверки бэкграунда и отслеживание активов.

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