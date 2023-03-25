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Зеленский создал военные администрации в трех подконтрольных ЛНР городах

Зеленский создал военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР
Военные администрации образованы в Северодонецке, Попасной и Горском, они перешли под контроль ЛНР весной и летом прошлого года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском, которые находятся под контролем ЛНР.

«Создать <...> Горскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», — говорится в документе.

ЛНР наряду с ДНР, Запорожской и Херсонской областями были присоединены к России осенью прошлого года.

В марте Минобороны России сообщало о взятии под контроль войсками ЛНР Попасной. В июне в ЛНР заявили о переходе под контроль городов Горского и Золотого. В том же месяце войска ЛНР заняли Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска).

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский ЛНР
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