Суд оштрафовал фигуранта первого в России дела о подростках на митингах

Суд оштрафовал фигуранта первого в России дела о подростках на митингах

Активисту калининградского штаба оппозиционера Навального Ивану Лузину выписан штраф на 30 тыс. руб. за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированный митинг. Ранее Лузина оштрафовали на 20 тыс. руб. за организацию этой акции

Активист Иван Лузин (в центре) в зале суда (Фото: Александр Архипов / ТАСС)

Центральный районный суд Калининграда оштрафовал фигуранта первого в России административного дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста (ч.1.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает ТАСС. Местному жителю, 18-летнему Ивану Лузину, который является активистом городского штаба оппозиционера Алексея Навального, выписан штраф в 30 тыс. руб.

В материалах дела указывается, что молодой человек 7 февраля вышел на несанкционированный пикет на площадь Победы в Калининграде, в нем также участвовали две несовершеннолетние девушки. Ранее 15 марта суд также оштрафовал Лузина на 20 тыс. руб. за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

О возбуждении административных дел против Лузина сообщал РБК в начале февраля глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов, консультировавший молодого человека.

Президент Владимир Путин подписал закон об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги в конце декабря прошлого года. Для физлиц предусмотрен штраф в 30-50 тыс. руб. или арест на 15 суток, должностных лиц — 50-100 тыс. руб., юрлиц — 250-500 тыс. руб. В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 150-300 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Авторами законопроекта выступали представители «Единой России», документ внесли в Госдуму в мае 2018 года после несогласованной акции Навального, приуроченного к инаугурации Путина. По всей стране были задержаны более 1,5 тыс. участников митингов и демонстраций, среди них были и несовершеннолетние.