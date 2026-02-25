 Перейти к основному контенту
Политика
Главные заявления Трампа в обращении к конгрессу. Видео с переводом
Президент США Дональд Трамп выступил перед американским конгрессом с ежегодным посланием о положении дел в стране. Значительная часть его выступления была посвящена эскалации в отношениях с Ираном, он также признал участие Штатов в ликвидации мексиканского наркобарона Эль Менчо и прокомментировал решение Верховного суда о признании большинства введенных пошлин в отношении других стран незаконными. РБК публикует видео с выдержками из выступления Трампа с переводом на русский язык.

«Зловещие амбиции» Ирана и отмена пошлин. О чем сказал Трамп в конгрессе
Политика
Дональд Трамп

Персоны
Дональд Трамп США Иран Конгресс США видео
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
