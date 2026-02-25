Как Ким Чен Ын готовит дочь-подростка в преемницы

Дочь Ким Чен Ына стала одной из самых заметных фигур северокорейской публичной политики — она сопровождает отца на военных парадах и даже, по данным южнокорейской разведки, возглавила ракетную программу. Подробнее — в статье РБК

Ким Чжу Э и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / EPA / ТАСС)

Что известно о предполагаемой преемнице Кима

Впервые о том, что у Ким Чен Ына родилась дочь, широкая публика узнала более десяти лет назад от звезды американского баскетбола Денниса Родмана. В начале 2013 года Ким пригласил его в Северную Корею на показательный баскетбольный матч. Поскольку северокорейский лидер — большой поклонник баскетбола и особенно команды Chicago Bulls, за которую выступал Родман, они быстро нашли общий язык и, по словам спортивной знаменитости, стали «друзьями на всю жизнь». Родман зачастил с поездками в КНДР и осенью того же года проговорился журналистам, что у Кима недавно родилась дочь и ему даже довелось подержать ребенка на руках.

По словам Родмана, девочку назвали Чжу Э. Позже, в 2019 году, эту информацию подтвердил бывший посол КНДР в Кувейте Рю Хён У, сбежавший из страны. Северокорейские СМИ никогда не упоминали имени ребенка (имя самого Ким Чен Ына, к слову, также не разглашалось вплоть до сентября 2010 года, когда он получил звание генерала Корейской народной армии в качестве официального преемника). Поэтому с 2013 года в иностранной прессе, исследованиях и даже в заявлениях государственных ведомств Южной Кореи, включая Министерство объединения, курирующее отношения с Пхеньяном, закрепилась практика называть дочь северокорейского лидера именно «Чжу Э».

Однако, как пишет «Чосон ильбо», в феврале южнокорейская разведка установила, что ее все же зовут Ким Чжу Хэ. Журналисты предположили, что имя девочки могли изменить уже после решения сделать ее преемницей. Прецедент в практике КНДР уже был: при рождении нынешнего лидера КНДР звали Ким Чен Ун, но позже он сменил имя на Ким Чен Ын — иероглиф «ын» (благодетель) сочли более подходящим для главы государства, чем «ун» (облако).

Точный возраст девочки неизвестен: она родилась в 2012 или 2013 году, значит, сейчас ей от двенадцати до четырнадцати лет. По некоторым данным, Чжу Хэ — средний ребенок в семье: старший сын Ким Чен Ына предположительно родился в 2010 году, а младшая дочь — в 2017-м. По другим данным, Чжу Хэ является старшим ребенком, а ее брат — вторым.

Впервые девочку показали в телерепортаже о 74-й годовщине основания КНДР в сентябре 2022 года: она вместе с несколькими десятками детей исполняла патриотические песни. Чжу Хэ выделялась среди других — на ней были белый ободок и белые носки, камера брала ее крупным планом, однако об ее особом статусе ничего не сообщалось. В первый раз печатные органы КНДР написали про «любимую дочь» лидера лишь в ноябре 2022 года — тогда она вместе с отцом наблюдала за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты. Буквально через неделю Чжу Хэ вновь появилась в передовицах северокорейских и мировых СМИ: на этот раз «драгоценный» ребенок лидера КНДР присутствовала на встрече отца с военными и ракетостроителями.

С этого момента дочь регулярно сопровождала Ким Чен Ына на встречах и в рабочих поездках. По подсчетам профильного портала NK Leadership Watch, чуть более чем за три года Ким Чжу Хэ приняла участие в более чем 50 публичных мероприятиях. Она наблюдала за маневрами, пусками баллистических ракет, подготовкой к запуску первого разведывательного спутника КНДР, участвовала в банкетах и торжественных церемониях открытия жилых комплексов и курорта в Вонсане, а также сопровождала отца в ходе визита в Китай. 9 мая 2025 года Ким вместе с дочерью посетил посольство России в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как Ким готовит дочь в лидеры КНДР

Официальные лица Южной Кореи впервые заговорили о том, что Ким Чжу Хэ готовят в преемники северокорейского лидера, в январе 2024 года. В марте того же года схожей оценкой поделилось южнокорейское Министерство объединения. В ведомстве связали свои выводы с изменением риторики государственных СМИ КНДР. Сперва Ким Чжу Э называли «любимым», затем «уважаемым» ребенком лидера, позже в статьях стала также встречаться формулировка «генерал Утренняя звезда» (так же в юности называли и Ким Чен Ына). Кульминацией стало появление в марте 2024 года эпитета «великий руководящий исполин» — титула, который применяется исключительно к высшему руководству страны и Трудовой партии Кореи.

Эксперты проекта 38 North (Центр Стимсона) отмечают, что Ким Чжу Хэ пока слишком юна и вряд ли сможет возглавить страну раньше 20-летнего возраста. Однако она оказалась в центре публичного внимания значительно раньше своего отца: Ким Чен Ын начал появляться на официальных мероприятиях и занимать ответственные посты лишь в 23 года.

Аналитики полагают, что подготовка преемника в столь юном возрасте может объясняться сложностями, с которыми столкнулся в свое время сам Ким Чен Ын. Его выдвижение в качестве наследника проходило в спешке из-за резкого ухудшения здоровья Ким Чен Ира и отсутствия системной подготовки к транзиту власти. Вступившему в должность новому лидеру пришлось в экстренном порядке консолидировать власть: восстанавливать контроль над ключевыми рычагами управления и завоевывать лояльность соратников отца. Вероятно, желая избежать подобных проблем для своей дочери, Ким Чен Ын запланировал длительный период совместного правления — по образцу тандема Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

До сих пор власть в Северной Корее передавалась строго по мужской линии — от отца к сыну. Исследователи отмечают, что, несмотря на наличие влиятельных женщин в истории страны (например, сестра нынешнего лидера Ким Ё Чжон занимает высокий пост в ЦК ТПК), северокорейское общество остается глубоко патриархальным. Это создает дополнительные трудности для потенциальной преемницы северокорейского лидера. Однако, как отмечают исследователи 38 North, в государственных СМИ КНДР уже развернута кампания по преодолению этой «уязвимости»: частые появления девочки на военных парадах и у ракетных установок призваны сформировать образ сильного лидера, несмотря на юный возраст и пол.

Важную роль в транзите власти от отца к сыну в 2008–2011 годах сыграла военная политика и обрастание преемника военными регалиями. Например, вооруженные силы КНДР были преобразованы из «армии Ким Чен Ира» в «армию Ким Чен Ира и Ким Чен Ына», отмечают исследователи, а сам «великий преемник» в 2010 году был избран в состав ЦК и стал заместителем председателя Центрального военного комитета партии.

Аналогичный сценарий, судя по всему, реализуется и в отношении Ким Чжу Хэ. Ее дебютное появление на публике состоялось именно во время испытательного пуска ракеты, и впоследствии военная тематика доминировала в ее публичных появлениях: по меньшей мере 37 из 53 мероприятий с ее участием были связаны с оборонной промышленностью или военными учениями.

23 февраля газета «Чосон ильбо» сообщила, что, по данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Ким Чен Ын фактически возложил на дочь функции руководителя Главного управления ракетостроения КНДР. Издание отмечает, что официально эту должность занимает Чан Чхан Ха, однако именно Ким Чжу Хэ заслушивает доклады генералов и отдает распоряжения. В отчете для парламента Национальная разведывательная служба Южной Кореи подчеркнула, что подобное назначение и возможность влиять на ключевое направление политики следует расценивать как «стадию назначения преемника».