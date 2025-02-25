«Ъ» узнал, что подсудимые из ЧВК «ЕНОТ» подписали контракт с Минобороны
Четыре участника организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК «ЕНОТ») Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов подписали контракты с Минобороны и отправились на военную службу штурмовиками, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, они могут находиться в Африке или на Украине.
Все четверо были фигурантами дел о кражах, разбойных нападениях и других преступлениях. Им грозило от 12 до 15 лет лишения свободы. Согласно данным в картотеке дел Московского гарнизонного военного суда, сейчас их дела «выделены в отдельное производство по иным основаниям».
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, обратился за комментарием в СК России, а также к адвокату Алиму Бишенову.
ЧВК «ЕНОТ» появилась в 2016 году. Ранее группировка принимала участие в боевых действиях в Донбассе в составе добровольческих формирований, писал «Ъ». В частности, по данным издания, Очеретный — профессиональный военный и имеет медаль «За отвагу».
Следствие считает, что организаторами ЧВК «ЕНОТ» являются Роман Теленкевич и экс-сотрудник УФСБ Александр Мрищук. Члены группировки выступали помощниками оперативников и понятыми и похищали ценности по делам, связанным с махинациями при поставках товаров из-за границы, а их жертвами были предприниматели, отмечали в СК. На суде они свою вину отрицали.
Как отмечает издание, после ухода на военную службу Коваленко, Коновалова и Максимова в суде рассматривается дело Мрищука. Еще одним фигурантом дела ЧВК «ЕНОТ» был экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов. Его приговорили к 14,5 года за участие в руководстве группировки, но в ноябре 2022 года это решение отменили из-за процессуальных нарушений. По данным «Ъ», повторное слушание «практически ничего не изменило», и теперь его защита собирается обратиться в кассационный суд.
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