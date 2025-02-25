«Ъ» узнал, что подсудимые из ЧВК «ЕНОТ» подписали контракт с Минобороны

Участники ЧВК «ЕНОТ», обвиняемые в кражах и разбоях, подписали контракт с Минобороны и отправились на военную службу штурмовиками, пишет «Ъ». По данным издания, они могут находиться в Африке или на Украине

Олег Очеретный (второй слева) и Александр Мрищук (справа) во время заседания в Московском гарнизонном военном суде, июнь 2024 года (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Четыре участника организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК «ЕНОТ») Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов подписали контракты с Минобороны и отправились на военную службу штурмовиками, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, они могут находиться в Африке или на Украине.

Все четверо были фигурантами дел о кражах, разбойных нападениях и других преступлениях. Им грозило от 12 до 15 лет лишения свободы. Согласно данным в картотеке дел Московского гарнизонного военного суда, сейчас их дела «выделены в отдельное производство по иным основаниям».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, обратился за комментарием в СК России, а также к адвокату Алиму Бишенову.

ЧВК «ЕНОТ» появилась в 2016 году. Ранее группировка принимала участие в боевых действиях в Донбассе в составе добровольческих формирований, писал «Ъ». В частности, по данным издания, Очеретный — профессиональный военный и имеет медаль «За отвагу».

Следствие считает, что организаторами ЧВК «ЕНОТ» являются Роман Теленкевич и экс-сотрудник УФСБ Александр Мрищук. Члены группировки выступали помощниками оперативников и понятыми и похищали ценности по делам, связанным с махинациями при поставках товаров из-за границы, а их жертвами были предприниматели, отмечали в СК. На суде они свою вину отрицали.

В 2022 году Теленкевича приговорили к 13 годам лишения свободы, однако он заключил контракт с Минобороны и принял участие в военной операции на Украине в качестве штурмовика, пишет «Ъ». В прошлом году Московский гарнизонный военный суд оправдал Мрищука, Коваленко, Коновалова и Максимова, однако Второй западный окружной военный суд отменил этот приговор по ходатайству прокурора. Очеретного признали виновным в угрозе убийством и приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

Как отмечает издание, после ухода на военную службу Коваленко, Коновалова и Максимова в суде рассматривается дело Мрищука. Еще одним фигурантом дела ЧВК «ЕНОТ» был экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов. Его приговорили к 14,5 года за участие в руководстве группировки, но в ноябре 2022 года это решение отменили из-за процессуальных нарушений. По данным «Ъ», повторное слушание «практически ничего не изменило», и теперь его защита собирается обратиться в кассационный суд.