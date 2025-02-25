Кремль увидел «более сбалансированную» позицию США после резолюций в ООН

Москва позитивно оценила резолюцию за авторством США, в которой использованы более мягкие формулировки в отношении России. Европейские страны выразили недоумение, но блокировать проект документ не стали

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Россия приветствует более сбалансированную позицию США, это помогает усилиям по урегулированию конфликта Москвы и Киева, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал американский проект резолюции по Украине, принятый Совбезом ООН.

«Такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование. Но что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые, в том числе из Киева звучали вчера, они пока, пока о сбалансированности не сигнализируют. Но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу», — сказал Песков.

Накануне, 24 февраля, Генассамблея ООН приняла две конкурирующие резолюции в отношении конфликта. Первую инициировали США, вторую — Украина. В американской версии не упоминалась фраза «агрессия России», этот документ приняли только после внесения поправок, предложенных ЕС и одобренных большинством членов ООН, после чего США воздержались от поддержки своего документа и проголосовали против украинского проекта резолюции.

Спустя несколько часов американскую версию резолюции рассмотрел Совбез ООН, документ был принят без правок десятью голосами, никто не выступил против и не наложил вето, пять стран воздержались: Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения.

Париж и Лондон попытались внести поправки, но после провала своих планов, не стали накладывать вето. Миссии этих стран при ООН критически отнеслись к формулировкам, выбранным США. Если агрессия будет поощряться и победит «закон джунглей», нигде не будет мира и безопасности, сказал французский постпред Николя де Ривьер.

Американский документ стал первой резолюцией, принятым в Совбезе ООН в отношении конфликта за прошедшие три года. Прежде либо Россия, либо западные страны мешали принять проекты таких заявлений.