Осужденный по делу об убийстве экс-депутат записал видео с фронта
Осужденный по делу об убийстве пенсионерки экс-депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кинев в военной форме и с оружием в руках записал видео, на котором благодарит за гуманитарную помощь. Запись с Киневым опубликовало в телеграм-канале агентство ЕАН. На нашивке указан его позывной — Доктор.
3 января этого года агентство со ссылкой на источник из близкого окружения экс-депутата сообщило, что Кинев перед Новым годом заключил контракт с Минобороны и вступил в отряд «Шторм Z», где будет служить военным врачом.
«Сегодня мы получили помощь из Одинцово. Эта помощь очень своевременна и нужная в данный момент для нас. <...> Особенно нам хочется показать письма, которые присылают дети. <...> Очень много писем от детей приходит, написанных с любовью. Видно, что этот текст им не диктовали, от души написано», — сказал на видео экс-депутат.
Кинев был избран депутатом гордумы в сентябре 2013 года. В июне 2015 года он был досрочно лишен полномочий. В марте 2016 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства 80-летней пенсионерки Ольги Ледовской и мошенничестве с ее квартирой. Кинев признал свою вину. В апреле 2023 года он просил суд смягчить ему наказание и заменить неотбытый срок заключения на принудительные работы. Однако суд отказал ему. В октябре он снова обратился в суд с просьбой о замене заключения в колонии на колонию-поселение. Добиться смягчения наказания ему так и не удалось. Как сообщил в декабре прошлого года Свердловский областной суд, экс-депутат обжаловал решение, но «в последний момент жалобу отозвал».
Кинев утверждал на допросе, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом перед занимавшим тогда пост мэра Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан Минюстом иноагентом) в размере 5 млн руб. за депутатский мандат. Ройзман отверг эту версию.
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