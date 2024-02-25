Осужденный по делу об убийстве экс-депутат записал видео с фронта

Экс-депутат из Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный на 16 лет за организацию убийства пенсионерки, перед Новым годом заключил контракт с Минобороны и вступил в отряд «Шторм Z», сообщило ЕАН

Олег Кинев на оглашении приговора в Свердловском областном суде в 2016 году (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Осужденный по делу об убийстве пенсионерки экс-депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кинев в военной форме и с оружием в руках записал видео, на котором благодарит за гуманитарную помощь. Запись с Киневым опубликовало в телеграм-канале агентство ЕАН. На нашивке указан его позывной — Доктор.

3 января этого года агентство со ссылкой на источник из близкого окружения экс-депутата сообщило, что Кинев перед Новым годом заключил контракт с Минобороны и вступил в отряд «Шторм Z», где будет служить военным врачом.

«Сегодня мы получили помощь из Одинцово. Эта помощь очень своевременна и нужная в данный момент для нас. <...> Особенно нам хочется показать письма, которые присылают дети. <...> Очень много писем от детей приходит, написанных с любовью. Видно, что этот текст им не диктовали, от души написано», — сказал на видео экс-депутат.

Кинев был избран депутатом гордумы в сентябре 2013 года. В июне 2015 года он был досрочно лишен полномочий. В марте 2016 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства 80-летней пенсионерки Ольги Ледовской и мошенничестве с ее квартирой. Кинев признал свою вину. В апреле 2023 года он просил суд смягчить ему наказание и заменить неотбытый срок заключения на принудительные работы. Однако суд отказал ему. В октябре он снова обратился в суд с просьбой о замене заключения в колонии на колонию-поселение. Добиться смягчения наказания ему так и не удалось. Как сообщил в декабре прошлого года Свердловский областной суд, экс-депутат обжаловал решение, но «в последний момент жалобу отозвал».

Кинев утверждал на допросе, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом перед занимавшим тогда пост мэра Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан Минюстом иноагентом) в размере 5 млн руб. за депутатский мандат. Ройзман отверг эту версию.