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Военная операция на Украине ,  
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Депутата исключили из «Единой России» за слова о военных «зеках и бичах»

Красноярского депутата исключили из «Единой России» за слова о военных «зеках»
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутат из Красноярска Дюков ранее сказал, что на службу идут «алкоголики, бомжи, бичи и зэки». Позже он извинился, сказал, что хотел выразить иную мысль, и заявил о намерении поехать в зону проведения военной операци
Вячеслав Дюков
Вячеслав Дюков (Фото: Красноярский городской Совет депутатов)

Депутата городского совета Красноярска Вячеслава Дюкова исключили из партии «Единая Россия» после слов о том, что контракты с Минобороны заключают «алкоголики, бомжи, бичи и зэки». Решение президиума регионального политсовета партии размещено на сайте местного отделения, также об этом высказался сам Дюков на своей странице во «ВКонтакте».

В решении президиума говорится, что депутата исключили из ЕР в связи с нарушением «этических норм, наносящим ущерб политическим интересам» партии.

Дюков написал, что признает вину за «некорректное высказывание» и отметил, что «уже принес публично свои извинения тем, кого этими словами, пусть и не желая того и имея-то ввиду совершенно другое, обидел».

«Только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было «черной речевой гиперболой» для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту. Но за свои слова привык отвечать. С решением президиума абсолютно согласен. И очень сожалею, что так получилось», — написал Дюков.

Как передает издание Ngs24.ru, свое заявление о контрактниках Дюков сделал 14 февраля на заседании комиссии по местному самоуправлению. Он обсуждал с главой Железнодорожного района Юрием Савчуком, как идет набор контрактников.

Савчук рассказал, что за февраль недобор составил 2 человека и отметил, что Железнодорожный и Центральный — самые маленькие районы Красноярска. «У нас этих спортсменов, детей, людей от 18 до 27 лет мало», — добавил глава района. «Ну, опять же, учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — ответил ему Дюков. 

Извинения депутат принес на следующий день, отметив, что хотел выразить необходимость при наборе на службу делать «упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию».

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Он отметил, что останется депутатом как одномандатник и членом фракции единороссов. Дюков также покинет пост председателя комиссии горсовета по градостроительству в связи с намерением отправиться в зону проведения военной операции, в дальнейшем он будет просто ее членом. В ходе своей поездки он собирается работать врачом-хирургом (Дюков — выпускник краевого медицинского института, в 1990-х работал хирургом-онкологом).

В комиссии по этике партии «Единая Россия» сообщили РБК, что держали ситуацию на особом контроле.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Яна Баширова
Единая Россия Красноярский край контрактная служба
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