Эксперты рассказали о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС

Мобилизация промышленности потребует времени, пока ситуация в ЕС с этим далека от «военной экономики», сказали WP эксперты. Проблемы связаны с тем, что в союзе ранее не инвестировали в ОПК, это в том числе влияет на помощь Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с трудностями в обеспечении потребностей Украины в вооружениях и запросов стран-членов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

«Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — сказал исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк. По его словам, строительство производственных линий, найм и обучение рабочих и другие процессы займут месяцы, если не годы.

Советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд отметила, что военное производство в ЕС сейчас далеко от того, что называется «военной экономикой» и указала на расхождение реального положения дел с заявлениями политиков.

Анонимный источник WP из НАТО отметил, что ситуация в Европе представляет собой «кризис, который назревал много лет». Он сказал, что проблема связана с тем, что европейские страны раньше не желали инвестировать в резервные линии оборонных предприятий, чтобы при необходимости увеличить производство. Он сравнил это с тем, когда страна, где снег выпадает редко, не инвестирует в снегоуборочную технику, и сталкивается с проблемами, когда начинается снежная буря.

Украинские чиновники оценивали потребности в снарядах в 200 тыс. в месяц, однако по оценке эстонского Минобороны, в ЕС выпускают только 50 тыс. снарядов в месяц, и они не все идут на Украину.

Заместитель исполнительного директора европейского оборонного агентства Андре Денк рассказал, что производственные мощности европейских стран по выпуску 155 мм снарядов увеличились на 40% с начала конфликта на Украине; ожидается, что к концу текущего года объем производства достигнет 1,4 млн снарядов в год. Но достижение этого результата возможно за счет постоянных инвестиций и долгосрочных контрактов. Такие же требования для наращивания производства озвучили и сами производители. Об этом, к примеру, говорилось в заявлении Европейской ассоциации аэрокосмической безопасности и оборонной промышленности, в которую входят такие крупные фирмы, как Patria, Saab и Rheinmetall.