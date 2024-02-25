 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эксперты рассказали о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС

WP: ЕС столкнулся с трудностями в перестройке промышленности на военную основу
Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизация промышленности потребует времени, пока ситуация в ЕС с этим далека от «военной экономики», сказали WP эксперты. Проблемы связаны с тем, что в союзе ранее не инвестировали в ОПК, это в том числе влияет на помощь Украине
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с трудностями в обеспечении потребностей Украины в вооружениях и запросов стран-членов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

«Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — сказал исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк. По его словам, строительство производственных линий, найм и обучение рабочих и другие процессы займут месяцы, если не годы.

Советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд отметила, что военное производство в ЕС сейчас далеко от того, что называется «военной экономикой» и указала на расхождение реального положения дел с заявлениями политиков.

Анонимный источник WP из НАТО отметил, что ситуация в Европе представляет собой «кризис, который назревал много лет». Он сказал, что проблема связана с тем, что европейские страны раньше не желали инвестировать в резервные линии оборонных предприятий, чтобы при необходимости увеличить производство. Он сравнил это с тем, когда страна, где снег выпадает редко, не инвестирует в снегоуборочную технику, и сталкивается с проблемами, когда начинается снежная буря.

Глава МИД заявил об огромном дефиците снарядов у Украины
Политика
Дмитрий Кулеба

Украинские чиновники оценивали потребности в снарядах в 200 тыс. в месяц, однако по оценке эстонского Минобороны, в ЕС выпускают только 50 тыс. снарядов в месяц, и они не все идут на Украину.

Заместитель исполнительного директора европейского оборонного агентства Андре Денк рассказал, что производственные мощности европейских стран по выпуску 155 мм снарядов увеличились на 40% с начала конфликта на Украине; ожидается, что к концу текущего года объем производства достигнет 1,4 млн снарядов в год. Но достижение этого результата возможно за счет постоянных инвестиций и долгосрочных контрактов. Такие же требования для наращивания производства озвучили и сами производители. Об этом, к примеру, говорилось в заявлении Европейской ассоциации аэрокосмической безопасности и оборонной промышленности, в которую входят такие крупные фирмы, как Patria, Saab и Rheinmetall.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военная помощь Евросоюз оборонная промышленность
Материалы по теме
ЕС приступил к экстренному поиску средств на закупку снарядов для Украины
Политика
Украинские военные рассказали WSJ о дефиците боеприпасов
Политика
Кулеба призвал страны Евросоюза отдать все снаряды Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Посол в Польше опроверг данные о навозе у своего дома после протестов Политика, 04:31
Си Цзиньпин похвалил школьников из США за красивые иероглифы и дракона Общество, 04:10
Эксперты рассказали о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС Политика, 03:50
Рогов сообщил об ожесточенных боях в центре Работино Политика, 03:37
В Шереметьево опровергли сообщения о сбое системы паспортного контроля Общество, 03:22
В Москве на пенсионерку упала вывеска с надписью «Ипотека» Общество, 02:56
В Минфине Украины сообщили, что ощущают нехватку западной помощи Экономика, 02:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Досрочное голосование на судах и полярных станциях началось 25 февраля Политика, 02:25
Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту Политика, 02:11
США и Британия нанесли новую серию ударов по целям в Йемене Политика, 01:55
Экс-премьер Италии призвал к срочным огромным инвестициям в Европу Экономика, 01:38
Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров Политика, 01:23
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 01:04
Нуланд заявила о возвращении в экономику США выделяемых Украине средств Политика, 00:50