Балицкий объяснил выселение «целых семей» на Украину

Балицкий: мы выселяли людей на Украину, поскольку они не поддержали спецоперацию

Власти Запорожской области выселяли на Украину людей, не поддержавших военную операцию или оскорблявших государственные символы России, поскольку их нельзя было переубедить и существовала угроза их жизням

Евгений Балицкий (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Из Запорожской области до ее присоединения к России выселяли некоторых жителей, которые не поддержали специальную военную операцию, рассказал в интервью Надане Фридрихсон губернатор региона Евгений Балицкий.

«Теперь что касается «спящих». Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех кто оскорблял флаг, гимн России, президента [Владимира Путина]», — заявил он.

По словам чиновника, выселение проводили по «положению», которое было в регионе до того момента, как он стал частью России. Он отметил, что людей выселяли «целыми семьями», иногда принудительно, поскольку было понятно, что их «не переубедить» и с ними придется «разбираться еще жестче».

Балицкий добавил, что иногда жизни выселяемых были под угрозой, например, «их просто могли бы убить соседи». Он указал, что «на первых этапах спецоперации» были факты «самосудов».

В январе прошло года губернатор высказался о «ждунах», которые надеются на приход ВСУ. По его словам, таких «не трогают, дают им время подумать». Однако к тем, кто участвовал в «экстремистских мероприятиях»: например, оскорблял главнокомандующего или Вооруженные силы России, флаг и другие символы, — и не реагировал на первое предупреждение, применяли «мера выдворения».

Перед выселением из региона на Украину такие граждане две недели копают окопы, указывал Балицкий. Он добавлял, что из региона выселяют и тех, кто знал об «экстремистской деятельности» тех или иных лиц, но «не донес [информацию об этом]— и значит стал соучастником», отмечал чиновник.