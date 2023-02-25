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Министр обороны назвал цель масштабных учений французской армии

Во Франции начался второй этап крупнейших за несколько десятилетий военных учений
Учения «Орион 23» являются самыми масштабными для французской армии за последние три десятилетия. Они проходят в четыре фазы, сейчас идет вторая. Маневры должны завершиться в мае этого года
Фото: Armée de l'Air et de l'Espace
Фото: Armée de l'Air et de l'Espace

Целью масштабных военных учений французской армии «Орион 23», второй этап которых стартовал 21 февраля на юге страны, является демонстрация готовности военных к конфликтам высокой интенсивности, написал в Twitter министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Эти учения, которые продлятся более двух месяцев, направлены на то, чтобы подготовить наши силы к самым сложным ситуациям современных боев и показать, что у нас есть армия, способная продемонстрировать оперативность и выносливость в условиях конфликта высокой интенсивности», — сказано в сообщении.

По словам Лекорню, в общей сложности в маневрах на суше, в море и воздухе, а также в кибер-, информационном и космическом пространствах в рамках «Ориона 23» примут участие 20 тыс. человек. Министр назвал учения «самыми масштабными» за несколько десятилетий.

Согласно информации с сайта французского Минобороны, учения «Орион 23» включают в себя четыре фазы. Первая, оперативное планирование, началась в мае прошлого года. Вторая фаза, вступление, будет идти до середины марта. Третья — военно-гражданские работы — запланирована на конец марта. Финальная стадия, масштабная операция, пройдет в середине апреля-начале мая.

На первом этапе проводилось планирование операции с численностью в 40 тыс. человек. Второй этап — это развертывание сил и проведение воздушно-морской кампании. Третий подразумевает межведомственную работу с целью адаптации политических властей к принятию решений в период кризиса. Четвертый этап — проведение крупномасштабной операции, в рамках которой сначала запланировано достижение превосходства в воздухе, а затем наземные бои.

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