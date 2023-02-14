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Полиция задержала камерунца за «превращение» черной бумаги в деньги

Сотрудники московской полиции задержали гражданина Камеруна, которого заподозрили в обмане знакомого на $23 тыс. Об этом сообщает МВД на своем сайте.

Камерунец предложил собеседнику купить черную бумагу, которая должна была позже превратиться в настоящие деньги, считают в полиции. В подтверждение своих слов он показал видео, чтобы подтвердить слова. На записи, опубликованной в YouTube-канале МВД, камерунец выливает жидкость на черные бумажные листы, а потом на них появляются денежные знаки. Как оказалось, он нанес черную краску на несколько купюр и смыл ее во время съемки.

Полиция задержала камерунца за «превращение» черной бумаги в деньги
Video

Во время встречи подозреваемый передал знакомому большое количество листов черной бумаги и объяснил, что через 40 минут краска исчезнет и бумажки станут настоящими деньгами, заявили в МВД. Взамен он взял более $23 тыс. Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следователи ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом 1 млн руб. Подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей.

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полиция задержание мошенничество
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