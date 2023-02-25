Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в конце февраля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершит государственный визит в Китай, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке», — говорится в сообщении госагентства.

Помимо встречи с Си Цзиньпином Лукашенко проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, а также руководством ведущих китайских корпораций. Отмечается, что по итогам переговоров будет подписан «большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах».

Последний раз Лукашенко и Си Цзиньпин очно встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Саммарканде в сентябре прошлого года. Китайский лидер тогда отметил, что всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью, а двусторонние отношения двух стран непрерывно повышаются. В свою очередь Лукашенко заверил Си Цзиньпина в надежности белорусской дружбы. «Вы всегда для нас были не просто крепким, надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Какое время, вы не хуже меня знаете», — указал тогда белорусский президент.