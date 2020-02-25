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Поправки в Конституцию ,  
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В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

Для подготовки и проведения общероссийского голосования предлагается использовать портал Госуслуг и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Возможно и дистанционное электронное голосование
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на голосование. Соответствующие поправки в проект об изменении Основного закона страны поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщили РБК в пресс-службе комиссии.

Как отметил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, поправки были подготовлены рабочей группой по изменениям в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК). 

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Политика

В поправках в ст. 2 законопроекта о внесении изменений в Конституцию, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Госдуму в конце января, предлагается следующее:

  • в случае если общероссийское голосование по Конституции будет назначено на рабочий день, он будет объявлен нерабочим;

  • принять участие в голосовании смогут россияне, достигшие на дату его проведения 18 лет. Проголосовать не смогут граждане, признанные недееспособными или осужденные;

  • участие в голосование будет «свободным и добровольным», поскольку никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России, принуждая его к участию или неучастию в общероссийском голосовании. Подготовка к голосованию также должна осуществляться открыто и гласно;

  • подготовкой и проведением общероссийского голосования будет заниматься исключительно Центральная избирательная комиссия России (ЦИК), а также ее территориальные органы. ЦИК должна будет в течение трех дней после публикации указа президента о дате голосования утвердить порядок голосования, найти средства на ее проведение, утвердить форму и текст бюллетеня, а также подвести итоги голосования не позднее чем за пять дней после его проведения, опубликовать результаты — через три дня;  

  • наблюдателей за проведением голосования и подсчетом голосов будет назначать Общественная палата России; 

  • для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), дистанционное электронное голосование;

  • государственные СМИ со дня подписания президентом указа о голосовании вплоть до публикации его результатов ЦИК должны будут информировать россиян о его проведении:

  1. общероссийские государственные телеканалы и радиостанции — не менее 15 минут эфирного времени еженедельно;

  2. региональные телеканалы и радиостанции — не менее 10 минут эфирного времени еженедельно;

  3. государственные периодические печатные издания (общероссийские и региональные) — не менее 1/100 от еженедельного объема полос;

  • расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК выступает в качестве главного распорядителя этих средств. 

О необходимости внести изменения в Конституцию президент России Владимир Путин впервые заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Для выработки поправок была создана специальная рабочая группа в составе 75 человек, куда вошли, в частности, писатель Захар Прилепин, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, депутат Госдумы Валентина Терешкова, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. В законопроекте, внесенном в Госдуму 20 января, Владимир Путин, в частности, предложил закрепить статус и роль Госсовета, предоставить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и членов правительства страны, запретить иметь двойное гражданство и вид на жительство за границей для министров, депутатов, сенаторов, судей и председателя правительства, закрепить индексацию пенсий и МРОТ. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении 23 января.     

Как сообщали источники РБК, общероссийское голосование по поправкам в Основной закон могут провести в будний день, который объявят выходным, в качестве даты в Кремле рассматривают 22 апреля. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что дата голосования может быть объявлена 26 февраля. По данным последнего исследования ВЦИОМ, в голосовании по поправкам в Конституцию готовы участвовать 66% россиян: о возможном участии 41% опрошенных респондентов ответили «да, приму», еще 25% — «скорее да».    

Авторы: Кристина Астафурова, Елизавета Антонова
Теги: Конституция
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