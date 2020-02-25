В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

Для подготовки и проведения общероссийского голосования предлагается использовать портал Госуслуг и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Возможно и дистанционное электронное голосование

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на голосование. Соответствующие поправки в проект об изменении Основного закона страны поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщили РБК в пресс-службе комиссии.

Как отметил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, поправки были подготовлены рабочей группой по изменениям в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В поправках в ст. 2 законопроекта о внесении изменений в Конституцию, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Госдуму в конце января, предлагается следующее: