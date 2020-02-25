В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции
Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на голосование. Соответствующие поправки в проект об изменении Основного закона страны поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщили РБК в пресс-службе комиссии.
Как отметил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, поправки были подготовлены рабочей группой по изменениям в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
В поправках в ст. 2 законопроекта о внесении изменений в Конституцию, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Госдуму в конце января, предлагается следующее:
- в случае если общероссийское голосование по Конституции будет назначено на рабочий день, он будет объявлен нерабочим;
-
принять участие в голосовании смогут россияне, достигшие на дату его проведения 18 лет. Проголосовать не смогут граждане, признанные недееспособными или осужденные;
-
участие в голосование будет «свободным и добровольным», поскольку никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России, принуждая его к участию или неучастию в общероссийском голосовании. Подготовка к голосованию также должна осуществляться открыто и гласно;
-
подготовкой и проведением общероссийского голосования будет заниматься исключительно Центральная избирательная комиссия России (ЦИК), а также ее территориальные органы. ЦИК должна будет в течение трех дней после публикации указа президента о дате голосования утвердить порядок голосования, найти средства на ее проведение, утвердить форму и текст бюллетеня, а также подвести итоги голосования не позднее чем за пять дней после его проведения, опубликовать результаты — через три дня;
-
наблюдателей за проведением голосования и подсчетом голосов будет назначать Общественная палата России;
-
для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), дистанционное электронное голосование;
-
государственные СМИ со дня подписания президентом указа о голосовании вплоть до публикации его результатов ЦИК должны будут информировать россиян о его проведении: