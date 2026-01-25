 Перейти к основному контенту
0

FT узнала, что проект Neom в Саудовской Аравии сократят

FT: проект Neom в Саудовской Аравии заметно сократят и переработают
Председатель Neom сейчас представляет себе этот проект как нечто «намного меньшее», утверждают собеседники FT. В частности, Neom может стать хабом для дата-центров
Фото: neom.com
Фото: neom.com

Проект Neom, включающий строительство футуристического линейного города The Line, в Саудовской Аравии будет существенно сокращен и переработан. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

Neom может стать центром обработки данных. Председатель Neom — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — теперь представляет себе проект как нечто «намного меньшее», утверждают собеседники издания.

Neom — проект развития территории на северо-западе Саудовской Аравии, в округе Табук. Он, среди прочего, предполагает возведение умного города Line, туристического курорта в горной местности Trojena и инновационного порта на воде Oxagon. Строительство началось в 2017 году. Стартовый бюджет проекта составил $500 млрд.

FT описала влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии
Экономика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Основой The Line, по первоначальному проекту, должно было стать мегаздание длиной 170 км, высотой в 500 метров, а шириной — в 200. Согласно современному видению, Neom может стать хабом для дата-центров в рамках курса наследного принца на превращение Саудовской Аравии в одного из ведущих игроков в сфере искусственного интеллекта.

«Дата-центрам требуется водяное охлаждение, а это место находится прямо на побережье, так что будет использоваться охлаждение морской водой. Таким образом, это будет крупный хаб дата-центров», — заявил источник издания.

FT обратила внимание на то, что изменения происходит во время, когда Эр-Рияд стремится взять под контроль государственные финансы на фоне сокращения ликвидности после десятилетия масштабных расходов. На решении Саудовской Аравии также сказываются сдержанные цены на нефть и необходимость подготовки к Всемирной выставке Expo в 2030 году и Чемпионату мира по футболу в 2034-м.

«Как проект, рассчитанный на несколько поколений, Neom продвигает инициативы в соответствии со стратегическими приоритетами, готовностью рынка и устойчивым экономическим эффектом», — заявили FT в Neom.

О том, что власти Саудовской Аравии сократили ожидания по строительству города The Line, стало известно в 2024 году. Опрошенные The Telegraph эксперты связывали это с проблемами Эр-Рияда с привлечением иностранных инвесторов, а также зависимостью экономики страны от цен на нефть.

Романов Илья
Саудовская Аравия Эр-Рияд проекты застройка
