Военная операция на Украине
0

Украина получила дроны, способные бить на 500 км

AFP: Украина получила французские дроны Rodeur, способные бить на 500 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа могла бы использовать эти дроны «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча», предположил глава компании-производителя EOS Technologie Марк Зульяни
Rodeur 330
Rodeur 330 (Фото: eos-technologie.com)

Украина получила несколько французских беспилотников Rodeur, которые способны преодолевать расстояние до 500 км и находиться в воздухе пять часов. Об этом сообщил France24 со ссылкой на AFP.

Президент EOS Technologie Марка Зульяни, которая производит Rodeur, рассказал, что эти дроны можно применять в качестве камикадзе, а также в ходе разведывательных операций. По его словам, Европа могла бы использовать эти дроны «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча». Он добавил, что для западного ОПК отправка вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных условиях.

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot
Политика

Сооснователь и генеральный директор французского стартапа на Украине Alta Ares Адриен Кантер заявил журналистам, что ВСУ нужно порядка 20 тыс. дронов ежемесячно. По его словам, это «колоссальная» цифра.

Конкретная модель беспилотника не уточняется. На сайте EOS Technologie приводятся характеристики аппарата Rodeur 330, который способен лететь со скоростью до 120 км/ч, нести груз весом до четырех кг и подниматься на высоту 5 тыс. метров.

В 2024 году экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов говорил, что у ВСУ есть дроны с дальностью до 1,8 тыс. км. Летом 2025 года бывший министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что его страна способна производить более 4 млн дронов в год.

В мае 2025-го канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. Тогда он сказал, что Киев может бить по военным объектам России.

На сегодняшний день самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, являются ракеты ATACMS и Storm Shadow с дальностью до 300 км, Taurus — более 500 км, а еще БПЛА Tekever AR3, способные бить на 1 тыс. км. Кроме того, в 2025 году президент Владимир Зеленский говорил, что у Украины есть дальнобойная крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3 тыс. км.

Российские власти требуют от стран Запада прекратить любые поставки вооружения на Украину.

Теги
Персоны
Романов Илья
Франция Украина БПЛА поставки оружия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
