Reuters узнал, что в США сочли Боливию базой Ирана в Латинской Америке

По словам американских чиновников, в Боливии, которая находится в напряженных отношениях с США, сложилась благоприятная атмосфера для иранской разведки. Вашингтон начал кампанию против иранских структур в Латинской Америке

Фото: Claudia Morales / Reuters

Боливия стала важной базой для дипломатических и разведывательных операций Ирана на территории всей Латинской Америки — в стране сложилась благоприятная обстановка для контрразведки Тегерана, а центральное расположение Боливии позволяет собрать разведданные для иранских группировок. Такое мнение выразили нынешние и бывшие американские чиновники, передает Reuters.

Боливия расположена в центральной части Южной Америки и не имеет прямого выхода к морю. Граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке — с Парагваем, на юге — с Аргентиной, на юго-западе и западе — с Чили и Перу.

По данным чиновников США, некоторые из граничащих с Боливией стран становились жертвами попыток захвата со стороны «Хезболлы».

По словам отставного высокопоставленного сотрудника ЦРУ Рика де ла Торре, главной базой для дипломатических и разведывательных операций Ирана в Латинской Америке служит Венесуэла. При этом Боливия и Никарагуа, чьи власти находятся в напряженных отношениях с США, в последние годы выступают в роли «вторичных узлов» для Тегерана, отметил он.

«На практике в Латинской Америке наблюдается следующая схема: Иран и «Хезболла» используют наиболее либеральные юрисдикции в качестве своих центров, а затем незаметно расширяют свое влияние на более способные или более значимые государства поблизости», — сказал де ла Торре.

По данным собеседников агентства, кампания США в Латинской Америке, направленная против связанных с Ираном структур, активизируется. В рамках этой стратегии союзники, такие как Эквадор и Аргентина, уже внесли иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в террористические списки. В январе 2026 года американская делегация посещала Боливию, обсуждая аналогичный шаг. Также обсуждалась возможность признания террористическими организаций в Чили, Перу и Панаме, где, по утверждению США, действуют боевики «Хезболлы», пишет Reuters. Власти указанных стран либо отрицают такие переговоры, либо воздерживаются от комментариев, добавило агентство.

Анонимные источники также сообщили Reuters, что США оказывают давление на Боливию, требуя признать «Хезболлу» и ХАМАС террористическими организациями, которые Вашингтон считает прокси-силами Ирана. Эти шаги являются частью более широкой стратегии по усилению влияния США в Латинской Америке и ослаблению позиций противников. Так, после операции по захвату Николаса Мадуро в начале января США потребовали от временного правительства Венесуэлы сократить сотрудничество с Тегераном.

В конце декабря в Иране вспыхнули протесты. Они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. США перебросили ударную группу авианосца USS Abraham Lincoln, отвечая на внутренние протесты в Иране. О том, что Белый дом рассматривал применение военных ударов и кибератак, писал Axios. Позже президент США смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.