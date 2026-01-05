На броневике с кортежем: как Мадуро привезли и увезли из суда. Видео

Video

В суде в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. До суда и от здания главу государства возили под усиленным конвоем и на броневике. Как это было — в видео РБК.