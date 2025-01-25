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Падение режима Асада ,  
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WP сообщила о передаче США секретных данных новым властям Сирии

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Падение режима Асада
США передали ХТШ секретные разведданные об угрозах со стороны ИГ в Сирии, пишет WP. Один из контактов позволил предотвратить теракт в начале января. Не ясно, продолжились ли контакты при Трампе
Мечеть Сайида Зейнаб
Мечеть Сайида Зейнаб (Фото: Argooya / Wikipedia)

США поделились секретными разведданными об угрозах со стороны «Исламского государства» (ИГ; движение признано террористическим и запрещено в России) с новыми властями Сирии — группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, также признана террористической и запрещена в России), сообщили The Washington Post (WP) нынешние и бывшие американские чиновники, знакомые с ходом обмена информацией. Вашингтон также считает обе группировки террористическими.

По словам собеседников газеты, секретные данные передавались в ходе прямых контактов в Сирии и третьей стране сотрудников американской разведки и представителей ХТШ, а не через посредников. Один из источников утверждает, что контакты начались спустя примерно две недели после свержения президента Сирии Башара Асада 8 декабря и прихода повстанцев во главе с ХТШ к власти.

Один из обменов информацией помог сирийским властям предотвратить готовящееся ИГ нападение на религиозную святыню в пригороде Дамаска в начале января, отметили собеседники WP. Государственная служба новостей Сирии 11 января сообщила о предотвращении планов ИГ подорвать бомбу в городе Сайида-Зейнаб, где находится шиитская святыня.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось от комментариев изданию.

Собеседники газеты подчеркивают, что обмен разведданными с ХТШ обусловлен взаимной заинтересованностью в предотвращении возрождения ИГ в Сирии и не отражает полного признания ХТШ. Как рассказали источники WP, этот канал связи существует отдельно от дипломатического взаимодействия.

Один из бывших американских чиновников назвал обмен данными «уместным», поскольку информация о планах ИГ была достоверной, а Вашингтон принимает «усилия по налаживанию отношений с этими парнями».

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WP отмечает, что американские разведывательные органы обязаны уведомлять о возможном нападении на предполагаемые цели, в том числе иностранные, в соответствии с политикой «обязанность предупреждать» (duty to warn). Исключением могут быть случаи, когда существует угроза для источников разведки США.

«Мы делимся разведданными с русскими. Мы делимся разведданными с иранцами, когда у нас возникают особые угрозы, а в некоторых случаях мы обязаны предупредить. <...> Это было результатом усилий по развитию отношений с ХТШ, но в этом не было ничего экстраординарного. Даже когда наши интересы не совсем совпадают, в некоторых случаях мы несем ответственность за обмен разведданными», — сказал бывший американский чиновник.

После свержения Асада экс-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с новыми властями Сирии, и выразил обеспокоенность возможным возрождением ИГ в стране. В то же время, пишет WP, не ясно, продолжились ли дипломатические контакты или обмены разведданными с ХТШ после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа 20 января. Последний скептически относится к продолжению сирийской кампании и заявлял, что это «не наша война».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирия Хайят Тахрир аш-Шам обмен разведданными ИГ
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