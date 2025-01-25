На Бали задержали основателя «русской деревни»

В полиции заявили, что основатель комплекса PARQ Ubud, который местные жители прозвали «русской деревней», без разрешения переоборудовал сельскохозяйственные земли под строительство вилл, спа-центров и туристических объектов

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Полиция Индонезии задержала гражданина Германии по имени Андре Фрей, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud в городе Убуд на Бали, сообщает портал Detik. Местные жители прозвали комплекс «русской деревней» из-за популярности у россиян.

По данным правоохранительных органов, Фрей нарушил правила землепользования. Он «намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли» под строительство вилл и различных туристических объектов в коммерческих целях, заявил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая

Жители Убуда в ноябре прошлого года пожаловались в полицию на действия Фрея. «Подозреваемый <...> строил виллы, спа-центры и животноводческие фермы на рисовых полях и устойчивых сельскохозяйственных угодьях <...> без получения разрешений», — пояснил представитель ведомства.

PARQ Ubud позиционировал себя как «самый известный мультифункциональный центр на Бали», на площади 65 тыс. кв м расположились рестораны, десятки магазинов, роскошный спа-центр, фитнес-центр и 80-метровый бассейн. Проект развивала компания PARQ Development, гендиректором которой является Фрей. Комплекс должен был стать «магнитом для знаменитостей, звезд, предпринимателей, семей, влиятельных лиц и инвесторов со всего мира».

Как сообщает ABC, местные жители еще во времена пандемии COVID выражали недовольство по поводу развития PARQ Ubud. В ноябре 2024-го полиция приостановила строительство, а на этой неделе объект закрыли.

В апреле 2023 года в комплексе прошли иммиграционные рейды, но правоохранители не выявили никаких визовых нарушений. Вопреки расхожему мнению о «русской деревне» полиция заявила, что только половина из 90 проверенных жителей и туристов оказались гражданами России.