FP сообщила об обсуждении в США вывода войск из Сирии

Вашингтон рассматривает возможность вывода войск всех военнослужащих из Сирии, сообщили источники аналитика Чарльза Листера. Пентагон опроверг эти утверждения

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Белый дом не видит необходимости сохранять американский контингент в Сирии, сообщил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока. Чарльз Листер в колонке для Foreign Policy со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте.

По словам его собеседников, ведется активное обсуждение того, как можно осуществить вывод войск.

Источники Al-Monitor рассказали, что Белый дом предложил курдскому ополчению сотрудничать с правительством Сирии для борьбы против террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в России). Они не уточнили суть инициативы, сообщив лишь, что целью стала защита курдов в борьбе с ИГ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Источники издания отказались ответить на вопрос, предвещает ли это вывод контингента США.

При этом собеседники других СМИ опровергли информацию о выводе контингента. «Администрация Байдена не рассматривает вывод войск из Сирии», — сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник. В Пентагоне сообщили «РИА Новости», что сведения о выводе войск ошибочны.

США ввели войска в Сирию в 2014 году при участии 80 стран-партнеров для борьбы с ИГИЛ. Сейчас контингент там насчитывает около 900 военнослужащих. В декабре 2023 года сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил конгрессу США проголосовать за требование к президенту Джо Байдену вывести войска из Сирии. Он настаивал, что контингент является «легкой добычей» и сейчас находится в арабской республике без четкой цели. Однако голосование провалилось: законопроект поддержали только 13 конгрессменов против 84. Конгресс не одобрял введение войск в Сирию. Принявший решение о вводе контингента президент Барак Обама пояснял, что разрешение на использование военной силы (AUMF, 2001 год) против виновников терактов 11 сентября включает в себя военные меры против «Исламского государства» в Сирии, поэтому ему не нужно согласие конгресса.

Чарльз Листер в своей колонке отмечает, что вмешательство стало «на удивление успешным», так как последний участок территории Сирии был освобожден от ИГ в начале 2019 года. В соседнем Ираке, где также размещены американские войска для борьбы с террористами, ИГ тоже почти исчезло — в 2023 году боевики совершали в среднем девять атак в месяц, в то время как в 2014 году их было около 850 ежемесячно.

По словам аналитика, ИГ скрытно восстанавливает свое влияние в разных регионах Сирии, контролируемых официальным правительством, вымогая деньги с местных жителей под угрозой расправы и отказываясь брать на себя ответственность за атаки, чтобы не привлекать внимание. Повышение активности боевиков он связал с войной Израиля против группировки ХАМАС. Боевики ИГ взяли ответственность за 35 атак в половине Сирии за первые десять дней этого года в рамках антисемитских нападений.

«Учитывая катастрофические последствия поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящих выборов в США позднее в этом году, трудно понять, почему администрация Байдена рассматривает возможность вывода войск из Сирии. Независимо от того, как будет проведен такой вывод, он вызовет хаос и быстрый всплеск террористических угроз», — добавил Листер.

Правительство Сирии требовало от войск США покинуть территорию страны. По просьбе властей страны в Сирии находится контингент российских сил.