Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Клишас назвал странными поправки о записи на пересечение границы Политика, 01:03
ООН сообщило об анализе видео с «пытками российских пленных» на Украине Политика, 00:43
ФСИН создаст сразу 25 исправительных колоний в новых регионах Политика, 00:39
Число сделок в элитных новостройках Москвы упало до минимума за 5 лет Недвижимость, 00:30
Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов Политика, 00:12
Politico назвала число танков, которые США отправят на Украину Политика, 00:04
Российские фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года Технологии и медиа, 00:00
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России Бизнес, 00:00
Абрамович с партнерами продал британского оператора связи за 85 руб. Бизнес, 24 янв, 23:48
Группа Panic! At the Disco объявила о распаде Общество, 24 янв, 23:48
В Кремле опровергли статью об обсуждении мобилизации 200 тысяч человек Политика, 24 янв, 23:47
Белый дом отказался анонсировать скорую передачу Киеву танков Политика, 24 янв, 23:09
Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции «ударом по всем религиям» Общество, 24 янв, 22:53
Пушилин сравнил с «Минском» упомянутый Лукашенко пакт о ненападении Политика, 24 янв, 22:29
Политика ,  
0 

Клишас назвал странными поправки о записи на пересечение границы

Предложение о резервировании времени пересечения границы на машине в том виде, в котором оно было опубликовано в первый раз, потребовало бы «очень серьезного обсуждения» в Совфеде, считает глава комитета по госстроительству
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Поправки к законодательству о бронировании даты и времени пересечения границы России на автомобиле вряд ли были бы приняты в Совете Федерации в том виде, в котором они были опубликованы изначально, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«В том виде, в котором поправки были изначально, они требовали как минимум каких-то дополнительных пояснений. Я уже писал [в Telegram], что если это так, как это комментируется, то это затрагивает конституционные права граждан на свободу въезда и выезда из страны, и это выглядит очень странно», — пояснил он.

Сенатор предположил, что норма потребовала бы «очень серьезного обсуждения» в верхней палате парламента и вряд ли бы прошла, «учитывая те комментарии, которые были изначально».

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые наделяют правительство правом устанавливать на некоторых автомобильных КПП систему предварительного резервирования времени пересечения границы, были опубликованы в думской базе 23 января.

Предложенная норма вызвала широкий резонанс. Позже глава думского комитета по транспорту и автор поправок Евгений Москвичев сообщил РБК, что она касается только грузового автотранспорта, осуществляющего коммерческие перевозки. «Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — пояснил он.

Через некоторое время таблица поправок, содержащая ту, которая была предложена Москвичевым, исчезла из электронной базы Госдумы. Руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов пояснил РБК, что текст законопроекта находится в работе, а таблица поправок, размещенная в базе, является рабочими материалами. По словам Асламазова, к проекту закона поступили замечания юридическо-технического характера и он дорабатывается, но концептуально при этом не изменится.

Читайте на РБК Pro
«Да-да, штрафовать не будут»: пять мифов про новые уведомления по налогам
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения

Комментируя пояснения Москвичева о том, систему бронирования планируется распространить только на грузовые перевозки, Андрей Клишас сказал, что это возможно. «Хотя мне кажется немного странным, что, когда у нас был полный товарооборот с Европой, все со всем справлялись, а теперь, когда товарооборот стал намного меньше, стали не справляться и потребовалось вводить ограничения только с одной стороны границы», — добавил глава комитета Совфеда.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
пересечение границы государственная граница Совет Федерации Андрей Клишас Госдума
Материалы по теме
Минтранс объяснил идею бронировать дату пересечения границы
Общество
Клишас предостерег от нарушения прав из-за брони даты пересечения границы
Политика
В Думе предложили резервировать даты для пересечения границы на машине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter