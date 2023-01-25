Клишас назвал странными поправки о записи на пересечение границы

Предложение о резервировании времени пересечения границы на машине в том виде, в котором оно было опубликовано в первый раз, потребовало бы «очень серьезного обсуждения» в Совфеде, считает глава комитета по госстроительству

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Поправки к законодательству о бронировании даты и времени пересечения границы России на автомобиле вряд ли были бы приняты в Совете Федерации в том виде, в котором они были опубликованы изначально, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«В том виде, в котором поправки были изначально, они требовали как минимум каких-то дополнительных пояснений. Я уже писал [в Telegram], что если это так, как это комментируется, то это затрагивает конституционные права граждан на свободу въезда и выезда из страны, и это выглядит очень странно», — пояснил он.

Сенатор предположил, что норма потребовала бы «очень серьезного обсуждения» в верхней палате парламента и вряд ли бы прошла, «учитывая те комментарии, которые были изначально».

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые наделяют правительство правом устанавливать на некоторых автомобильных КПП систему предварительного резервирования времени пересечения границы, были опубликованы в думской базе 23 января.

Предложенная норма вызвала широкий резонанс. Позже глава думского комитета по транспорту и автор поправок Евгений Москвичев сообщил РБК, что она касается только грузового автотранспорта, осуществляющего коммерческие перевозки. «Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — пояснил он.

Через некоторое время таблица поправок, содержащая ту, которая была предложена Москвичевым, исчезла из электронной базы Госдумы. Руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов пояснил РБК, что текст законопроекта находится в работе, а таблица поправок, размещенная в базе, является рабочими материалами. По словам Асламазова, к проекту закона поступили замечания юридическо-технического характера и он дорабатывается, но концептуально при этом не изменится.

Комментируя пояснения Москвичева о том, систему бронирования планируется распространить только на грузовые перевозки, Андрей Клишас сказал, что это возможно. «Хотя мне кажется немного странным, что, когда у нас был полный товарооборот с Европой, все со всем справлялись, а теперь, когда товарооборот стал намного меньше, стали не справляться и потребовалось вводить ограничения только с одной стороны границы», — добавил глава комитета Совфеда.