Глава МИД Венгрии предсказал укрепление бизнес-партнерства с Россией

Торговля Венгрии и России В январе—октябре 2020 года объем товарооборота двух стран составил $4,24 млрд — на 27% ниже по сравнению с таким же периодом 2019 года, следует из данных ФТС России. При этом сокращение экспорта из России оказалось более стремительным (упал на 37,6%), чем сокращение импорта (9,2%). По итогам 2019 года товарооборот между Венгрией и Россией составил $6,35 млрд. По итогам 2018 года объем товарооборота равнялся $6,96 млрд — на 29,5% выше, чем в 2017 году ($5,37 млрд). По данным Центрального банка России, оборот торговли услугами с Венгрией в январе—июне 2020 года составил $175,9 млн по сравнению с $248,4 млн за тот же период в 2019 году — снижение почти на 30%. Всего в 2019 году оборот услуг между Венгрией и Россией составил $691,6 млн, в 2018 году — $549,5 млн, в 2017-м — $498,9 млн.

По словам Сийярто, повышение инвестиционной привлекательности — одна из ключевых целей венгерского правительства и важное условие для создания рабочих мест. «Думаю, что Венгрия будет одним из выигравших в новой системе глобальной экономики. В прошлом году насчитывалось 1,4 тыс. компаний, которые реализовали инвестиции в Венгрии, — рекордная цифра с начала развертывания программы по привлечению инвестиций в страну», — отметил глава МИДа.

Стимулирование инвестиций внутри страны позволило Венгрии избежать потерю рабочих мест во время пандемии коронавируса, обратил внимание Сийярто. «Мы разработали план для стимулирования инвестиций компаний в технологии и оборудование, чтобы они могли увеличить производительность, занять новые ниши на рынке — все, чтобы избежать увольнения сотрудников. Мы сказали компаниям: мы оплатим половину ваших инвестиций, если вы не будете увольнять людей. Так мы сохранили рабочие места», — пояснил министр, подчеркнув, что занятость в Венгрии, которая в 2019 году составила почти 4,5 млн человек, не снизилась из-за вызванных вирусом ограничений.

Совместные проекты с Россией

В ходе визита в Москву Сийярто обсудил с представителями России заключение нового контракта на поставку газа, который истекает в октябре.

«Мы хотели бы договориться о контракте на гибких условиях, предусматривающем много точек входа для газа, а также, конечно, разумную цену и сохранение объема поставок в 4–4,5 млрд куб. м в год. Мне представляется, что у «Газпрома» есть заинтересованность в этом», — сказал министр. По словам Сийярто, сейчас главный вопрос — это маршрут поставок. «Мы сейчас строим новый трубопровод в Венгрии, который позволит нам получать 6 млрд куб. м в год с южного направления через Сербию. Так что новый маршрут через Турцию, Болгарию, Сербию откроет возможность для диверсификации маршрутов, поэтому нам нужно согласовать цену и объем поставок. Но до сих пор наши переговоры заканчивались успехом», — отметил он.

Сийярто также выразил надежду на реализацию строительства АЭС «Пакш» в соответствии с графиком. «Много лицензий и разрешений уже было выдано, самое сложное — это так называемое разрешение на строительство. Запрос на разрешение насчитывает сотни тысяч страниц документации, которые были отправлены в Агентство по атомной энергии в середине лета прошлого года. У агентства есть максимум 15 месяцев для выдачи разрешения. Учитывая, что все предыдущие разрешения были выданы, я практически уверен, что и в этом случае все пройдет успешно», — сказал он. Как напомнил Сийярто, Венгрия использует атомную энергию уже 40 лет, так как это «эффективный, безопасный и дешевый способ производства энергии». «Если мы хотим уважать общеевропейские договоренности о защите климата, то требуется расширять использование атомной энергии. Когда мы закончим строительство двух дополнительных реакторов АЭС и усилим мощности солнечной энергетики, тогда мы сможем снизить выбросы углекислого газа», — добавил министр, указав, что в будущем около 70% всей потребности в электроэнергии Венгрии будет удовлетворяться за счет атомной генерации.