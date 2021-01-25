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Глава МИД Венгрии предсказал укрепление бизнес-партнерства с Россией

Петер Сийярто надеется на увеличение объемов торговли с Россией по итогам этого года. Он также рассказал об устойчивости экономики на фоне пандемии и перспективе заключения с Москвой нового газового контракта
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Восстановление объемов торговли после COVID-19

Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто в интервью РБК заявил, что в 2021 году можно ожидать восстановления торговли с Россией после спада в 2020 году. По словам Сийярто, спад торговли в 2020 году из-за коронавируса был закономерным и предсказуемым, но существуют все предпосылки для создания положительного тренда как в торговле, так и в сфере инвестиционного партнерства.

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Петер Сийярто

«У нас большой совместный проект в Египте, куда наши компании будут поставлять 1,3 тыс. железнодорожных вагонов для государственных железных дорог. Надеюсь, мы продлим наше соглашение по газу. У нас будет три-четыре инвестиционных проекта — преимущественно в сфере продовольствия, которые профинансирует венгерский «Эксимбанк», вероятно, будут реализованы в этом году», — сказал он, добавив, что объемы двусторонней торговли тоже должны показать уверенный рост.

Предприятия России и Венгрии выиграли тендер на производство 1,3 тыс. железнодорожных пассажирских вагонов на сумму более €1 млрд для «Египетских национальных железных дорог». Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками. Как отмечает участвующий в проекте «Трансмашхолдинг», первые вагоны, выпущенные на входящем в состав ТМХ Тверском вагоностроительном заводе, уже отправились в Египет.

Торговля Венгрии и России

В январе—октябре 2020 года объем товарооборота двух стран составил $4,24 млрд — на 27% ниже по сравнению с таким же периодом 2019 года, следует из данных ФТС России. При этом сокращение экспорта из России оказалось более стремительным (упал на 37,6%), чем сокращение импорта (9,2%). По итогам 2019 года товарооборот между Венгрией и Россией составил $6,35 млрд. По итогам 2018 года объем товарооборота равнялся $6,96 млрд — на 29,5% выше, чем в 2017 году ($5,37 млрд).

По данным Центрального банка России, оборот торговли услугами с Венгрией в январе—июне 2020 года составил $175,9 млн по сравнению с $248,4 млн за тот же период в 2019 году — снижение почти на 30%. Всего в 2019 году оборот услуг между Венгрией и Россией составил $691,6 млн, в 2018 году — $549,5 млн, в 2017-м — $498,9 млн.

По словам Сийярто, повышение инвестиционной привлекательности — одна из ключевых целей венгерского правительства и важное условие для создания рабочих мест. «Думаю, что Венгрия будет одним из выигравших в новой системе глобальной экономики. В прошлом году насчитывалось 1,4 тыс. компаний, которые реализовали инвестиции в Венгрии, — рекордная цифра с начала развертывания программы по привлечению инвестиций в страну», — отметил глава МИДа.

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Политика
Петер Сийярто

Стимулирование инвестиций внутри страны позволило Венгрии избежать потерю рабочих мест во время пандемии коронавируса, обратил внимание Сийярто. «Мы разработали план для стимулирования инвестиций компаний в технологии и оборудование, чтобы они могли увеличить производительность, занять новые ниши на рынке — все, чтобы избежать увольнения сотрудников. Мы сказали компаниям: мы оплатим половину ваших инвестиций, если вы не будете увольнять людей. Так мы сохранили рабочие места», — пояснил министр, подчеркнув, что занятость в Венгрии, которая в 2019 году составила почти 4,5 млн человек, не снизилась из-за вызванных вирусом ограничений.

Совместные проекты с Россией

В ходе визита в Москву Сийярто обсудил с представителями России заключение нового контракта на поставку газа, который истекает в октябре.

«Мы хотели бы договориться о контракте на гибких условиях, предусматривающем много точек входа для газа, а также, конечно, разумную цену и сохранение объема поставок в 4–4,5 млрд куб. м в год. Мне представляется, что у «Газпрома» есть заинтересованность в этом», — сказал министр. По словам Сийярто, сейчас главный вопрос — это маршрут поставок. «Мы сейчас строим новый трубопровод в Венгрии, который позволит нам получать 6 млрд куб. м в год с южного направления через Сербию. Так что новый маршрут через Турцию, Болгарию, Сербию откроет возможность для диверсификации маршрутов, поэтому нам нужно согласовать цену и объем поставок. Но до сих пор наши переговоры заканчивались успехом», — отметил он.

Сийярто также выразил надежду на реализацию строительства АЭС «Пакш» в соответствии с графиком. «Много лицензий и разрешений уже было выдано, самое сложное — это так называемое разрешение на строительство. Запрос на разрешение насчитывает сотни тысяч страниц документации, которые были отправлены в Агентство по атомной энергии в середине лета прошлого года. У агентства есть максимум 15 месяцев для выдачи разрешения. Учитывая, что все предыдущие разрешения были выданы, я практически уверен, что и в этом случае все пройдет успешно», — сказал он. Как напомнил Сийярто, Венгрия использует атомную энергию уже 40 лет, так как это «эффективный, безопасный и дешевый способ производства энергии». «Если мы хотим уважать общеевропейские договоренности о защите климата, то требуется расширять использование атомной энергии. Когда мы закончим строительство двух дополнительных реакторов АЭС и усилим мощности солнечной энергетики, тогда мы сможем снизить выбросы углекислого газа», — добавил министр, указав, что в будущем около 70% всей потребности в электроэнергии Венгрии будет удовлетворяться за счет атомной генерации.

«Росатом» подписал контракт на строительство АЭС «Пакш-2» в декабре 2014 года. У Еврокомиссии возникли вопросы к сделке, и до конца 2016 года она проводила расследование, которое завершилось одобрением проекта. В этом году «Росатом» планирует начать строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш» (по 1200 МВт каждый), где уже используются построенные в 1974–1987 годах четыре энергоблока (общей мощностью около 2000 МВт). Они генерируют 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. В декабре прошлого года «Росатом» утверждал, что реализация проекта идет в соответствии с графиком. 30 июня 2020 года была подана заявка на получение строительной лицензии в Венгерское атомное ведомство (ОАН), а 19 ноября было получено разрешение от Управления энергетики и коммунального хозяйства Венгрии (MEKH) на присоединение двух будущих энергоблоков к венгерской энергетической системе. Также было отмечено, что получены разрешения на строительство ряда объектов строительно-монтажной базы и начато их строительство.

Автор
Евгений Пудовкин
Венгрия Россия - ЕС Будапешт
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