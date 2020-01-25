Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии
Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж. Инцидент, по утверждению оборонного ведомства, произошел больше года назад, сообщает «РИА Новости».
Речь идет о населенном пункте, который в тот момент находился под тройным контролем: возглавляемой США международной коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск, уточнили в ведомстве.
Упомянутый представителем Госдепа случай является «наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», говорится в заявлении Минобороны. В то же время в ведомстве посетовали на «искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона», которое «не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу».
На этой неделе Джеффри рассказал, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии, но указал на имевшие место определенные нестыковки на земле. Он привел в пример случай, когда в районе Манбиджа на одном из блокпостов американцы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону города. «Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам», — добавил дипломат, добавив, что обе стороны понимают, что избегать конфликты важно.