Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии

В оборонном ведомстве назвали произошедшее «примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран». Речь идет об инциденте, имевшем место больше года назад вблизи сирийского Манбиджа

Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж. Инцидент, по утверждению оборонного ведомства, произошел больше года назад, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о населенном пункте, который в тот момент находился под тройным контролем: возглавляемой США международной коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск, уточнили в ведомстве.

Упомянутый представителем Госдепа случай является «наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», говорится в заявлении Минобороны. В то же время в ведомстве посетовали на «искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона», которое «не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу».

На этой неделе Джеффри рассказал, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии, но указал на имевшие место определенные нестыковки на земле. Он привел в пример случай, когда в районе Манбиджа на одном из блокпостов американцы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону города. «Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам», — добавил дипломат, добавив, что обе стороны понимают, что избегать конфликты важно.