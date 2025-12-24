 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

SANA раскрыло содержание переговоров Путина и глав МИД и Минобороны Сирии

SANA: Путин обсудил с главами МИДа и Минобороны Сирии сотрудничество двух стран
Сюжет
Падение режима Асада
Министры прибыли в Москву 23 декабря. На переговорах обсуждалось в первую очередь военно-техническое сотрудничество, но стороны затронули также мировую политику и экономику
Асаад аш-Шейбани
Асаад аш-Шейбани (Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главы МИД и Минобороны Сирии в правительстве переходного периода Асаад аш-Шейбани и Мурхаф Абу Касра провели переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает SANA.

МИД Сирии сообщил о прибытии министров в Москву накануне. В сирийскую делегацию вошли также представители Главного управления разведки арабской республики. Утром 24 декабря с делегацией Сирии встретился глава МИД России Сергей Лавров. «Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия», — сказал он в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. «Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались двусторонние вопросы, ситуация в регионе... Знаю, что вы, господин министр, выразили на вчерашней встрече удовлетворение нашим взаимодействием на международных площадках и пожелание это взаимодействие углублять», — добавил Лавров на встрече с сирийским коллегой.

По сведениям SANA, на встрече с Путиным главы МИД и Минобороны обсудили пути развития двустороннего военно-технического партнерства — на этом был сделан особый акцент.

Обсуждения были направлены на потенциальное укрепление обороноспособности армии Сирии, передает SANA. Также речь шла о том, как не отстать с современными разработками в военной промышленности.

Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу
Политика
Авиабаза Хмеймим

Дискуссия была сосредоточена на модернизации военной техники, передаче технического опыта, а также расширении сотрудничества в исследованиях и разработках.

Также обсуждались вопросы политического и экономического характера. В частности, стороны обменялись мнениями о событиях в мире и регионе и подчеркнули важность продолжения координации действий между Дамаском и Москвой в политике и дипломатии на международных площадках. Также была подтверждена необходимость соблюдать международное право. И Россия, и Сирия отвергли любые формы вмешательства во внутренние дела государств извне.

Что касается экономики, на встрече обсуждались перспективы расширения экономического и торгового сотрудничества, в том числе поддержки проектов восстановления, развития инфраструктуры и стимулирования инвестиций в Сирию. Также стороны затронули вопросы наращивания товарооборота и другие аспекты.

Путин со своей стороны, как сообщает SANA, подтвердил поддержку Россией Сирии. Он отметил важность сохранения единства, территориальной целостности и суверенитета арабской республики, а также отверг любые шаги, направленные на раздел страны или подрыв ее независимости.

Татьяна Зыкина
Владимир Путин Сирия переговоры военно-техническое сотрудничество
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
