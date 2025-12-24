Депутаты внесут законопроект о штрафах за сталкинг детей в интернете

«Новые люди» направили на отзыв в правительство законопроект об ответственности за сталкинг и навязчивое преследование. Депутаты также предлагают прописать в законе понятие «охранный ордер»

Фото: Сергей Блик / Shutterstock

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят административную ответственность за навязчивое преследование или сталкинг. В среду документ направят на отзыв в правительство, он есть у РБК.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать за навязчивое преследование другого лица в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или назначать административный арест сроком до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера авторы предлагают назначать штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. либо арест до десяти суток.

Сталкинг ребенка через интернет будет наказываться арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.

Кроме того, в среду, 23 декабря, депутаты внесут в Думу законопроект с целью закрепить все эти понятия в новом федеральном законе «О противодействии навязчивому преследованию». Под навязчивым преследованием предлагается понимать определенные действия, которые причиняют кому-либо психические страдания и вызывают у него опасения за собственную безопасность, если продолжаются даже после просьбы прекратить преследование. К таким действиям предлагается отнести систематическую слежку; систематические попытки установить контакт, например звонки, СМС-сообщения, отправку подарков и так далее; использование персональных данных для заказа на имя кого-либо товаров, работ, услуг и так далее.

Охранным ордером депутаты предложили называть меру, которую принимает суд, чтобы ограничить доступ преследователя к жертве. В законопроекте прописано, что последняя имеет право на компенсацию морального и материального вреда, причиненного в ходе сталкинга. На время действия ордера преследователя будут ставить на учет в органах МВД. Запрет на приближение может быть установлен на срок до шести месяцев с возможным продлением.

В России сегодня сталкинг фактически «разрешен по умолчанию», заявила Горячева. «Человек может годами преследовать, писать, ждать у подъезда, угрожать — и за это нет никакой ответственности. Нам это прямо отвечают в МВД: нет статьи — нет наказания», — пояснила она. Депутат также подчеркнула, что почти всегда преследование предшествует более тяжкому насилию.

«Новые люди» уже несколько раз пытались внести в Госдуму законопроекты, вводящие в законодательство понятие сталкинга и ответственность за него. Первая попытка была сделана в октябре 2023 года, однако правительство попросило доработать документ, указав, что критерии понятий о преследовании в законопроекте «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности». Впоследствии депутаты дорабатывали законопроект, а также предлагали ввести соответствующие понятия и в УК. Но правительство отмечало, что уголовную ответственности можно будет вводить только после административной, а также после формирования соответствующей правоприменительной практики по этому составу.

«Это вторая версия, выверенная с экспертами, юристами и коллегами по Думе, мы сознательно убрали все спорное и оставили только то, что дает реальную защиту и не позволяет злоупотреблять нормой», — сказала Горячева.