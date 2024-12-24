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Военная операция на Украине ,  
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FA назвало «модель дикобраза» способом сохранить мир на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Усиление наступательных возможностей ВСУ после прекращения боев приблизит, а не отдалит риск нового конфликта с Россией, а потому следует заняться оборонными задачами, пишет Foreign Affairs
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Западным партнерам Украины следует сотрудничать с Киевом в сфере безопасности по «модели дикобраза», предполагающей усиление оборонного потенциала ее Вооруженных сил, а не наступательного. Об этом говорится в статье для Foreigh Affairs политолога Сэмуеля Шарапа.

Таким образом украинскую армию подготовят не к возвращению присоединенных к России территорий, а к защите регионов, которые Киев будет контролировать после завершения боевых действий. По мнению автора, если укрепить общевойсковые наступательные возможности ВСУ и их способность наносить удары на большой дальности, это сделает вторую военную операцию России более, а не менее вероятной, поскольку Кремль увидит в этом угрозу.

«Если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством», — отмечает Шарап.

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Будущий президент США Дональд Трамп планирует обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной в первый день своего срока, писал ранее NBC. Скорее всего, команда Трампа не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО, чтобы убедить Россию вступить в переговоры, считают источники. По их мнению, взамен Киеву могут предложить гарантии безопасности.

Трамп планирует разместить европейские войска на Украине для контроля за прекращением огня, передавала Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Российские власти не исключают размещения миротворцев, но напоминают, что на это должны согласиться обе стороны конфликта, такой вопрос необходимо поднять на переговорах. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, о миротворцах «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева. Одной из публично озвученных причин начала Россией военной операции было «приближение военной инфраструктуры [НАТО] к российским границам», говорил президент Владимир Путин.

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