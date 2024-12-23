Полицейский в костюме Гринча поймал наркоторговцев в Перу

Video

Перуанская полиция во время антинаркотического рейда, проведенного в Лиме, один из сотрудников «Зеленого отряда» (спецподразделение полиции Перу, занимающееся борьбой с наркоторговлей и уличной преступностью) нарядился в костюм Гринча из известного фильма «Гринч — похититель Рождества».

Как сообщило Министерство внутренних дел Перу на своей странице в X, этот ход был частью спецоперации по задержанию наркоторговцев. «Зеленый отряд», специализирующийся на борьбе с кражами и незаконным оборотом наркотиков, выбрал костюм Гринча, чтобы застать нарушителей закона врасплох. В результате операции изъят крупный объем марихуаны», — говорится в заявлении ведомства.

На опубликованном ведомством видео видно, как «Гринч» в костюме Санта-Клауса с кувалдой в руках выбивает дверь одного из домов, где укрывались наркоторговцы. Затем он участвует в их задержании и допросе. В ролике сотрудник полиции объясняет: «Наш Гринч — хороший. Он любит Рождество, но беспощаден к тем, кто вредит обществу».

В ходе операции Гринч и другие полицейские арестовали трех человек, предположительно, причастных к торговле наркотиками в Лиме, сообщает CNN Brasil.

Операция с участием полицейских в костюмах супергероев стала напоминанием о нестандартных методах, которые правоохранительные органы могут использовать в борьбе с преступностью.

Это не первый случай, когда полиция Перу использует подобную маскировку для проведения рейдов. В разгар Хеллоуина полицейские в костюмах Дэдпула и Росомахи задержали четырех человек в Эль-Хирон-Трухильо, в районе Римак, у них нашли более тысячи упаковок с наркотиками.