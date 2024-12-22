Россия заявила, что посольство Португалии в Киеве повредили ПВО Украины

Здание посольства Португалии в Киеве было повреждено в результате работы украинских средств ПВО, а не вследствие удара российских военных, заявило российское посольство в Лиссабоне.

В комментарии дипмиссии в телеграм-канале отмечается, что в португальских СМИ «активно муссируется информация» о повреждении посольства в Киеве «в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам города 20 декабря».

При этом российская армия наносит удары «исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре», говорится в заявлении.

Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов. В нескольких районах города, в том числе в Соломенском, где находится посольство Португалии, начались пожары.

В здании, где располагается дипмиссия Португалии, также находятся посольства Аргентины, Марокко, Македонии и Палестины. Аргентинские власти и Евросоюз заявили, что по зданию был нанесен удар со стороны России и обвинили Москву в «причинении материального ущерба» дипломатическим представительствам.

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов отверг эти обвинения и заявил, что посольства повредили украинские ПВО. Минобороны России сообщало, что утром 20 декабря удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), киевскому конструкторскому бюро «Луч» и позициям зенитных ракетных комплексов Patriot.