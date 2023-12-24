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Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде

Протесты в Белграде продолжаются уже неделю, с момента объявления результатов парламентских выборов. После того, как демонстранты окружили здание администрации Белграда, Вучич анонсировал срочное обращение к нации
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне продолжающихся протестов в Белграде, передает Kurir. Оно должно состояться в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее этим вечером представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь. По данным корреспондента Kurir, некоторые из демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции у входа в здание.

Как отмечает RTS, после провала попыток проникновения в горадминистрацию ситуация успокоилась, демонстранты отошли непосредственно от входа в здание.

Митингующие требуют отмены результатов парламентских выборов, прошедших в стране в середине декабря. Тогда победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться», объединенная оппозиция набрала 23,69% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Ранее 24 декабря Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии. «Что бы вы ни пытались сделать, не будет насильственной смены или чего-то еще. Власть меняется на выборах, Сербия — демократическая страна», — сказал он, обращаясь к оппозиции. Кроме того, сербский президент прокомментировал слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что Запад имеет «огромное желание помайданить» на Балканах. «Что еще является целью, если не Майдан», — сказал Вучич в ответ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия Александр Вучич Белград акция протеста
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