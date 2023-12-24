Богатые страны используют в свою пользу устаревшие правила ВТО и «зеленый переход», эксплуатируя при этом бедные и развивающиеся, заявила генсек ЮНКТАД. Международная торговая система, по ее словам, работает только на богатых

Ребека Гринспан (Фото: Mika Savolainen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Богатые страны используют «зеленый переход» как предлог для стимулирования своей экономики за счет развивающихся, эксплуатируя устаревшие правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

«Многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды», — сказала она.

Гринспан также отметила, что международная торговая система, которая позволила добиться прогресса таким государствам, как Южная Корея и Коста-Рика, больше не работает для беднейших слоев населения. «Торговля и инвестиции были двумя столпами, на которых развивающиеся страны вставали на путь динамичного роста», — указала представитель ООН.

Но сегодня, по ее словам, такие страны оказались лишены доступа на рынки из-за быстрых темпов технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. «Страны, наименее подготовленные к цифровым технологиям, еще больше отстают в цифровом мире», — добавила Гринспан.

Вместе с этим она заметила, что еще одним препятствием для развивающихся стран может стать возвращение глобальных игроков к протекционистской, промышленной политике. Гринспан привела в пример спор Индонезии и ЕС в ВТО, напомнив, что объединение ранее ввело ограничения на экспорт индонезийского никеля и потребовало перерабатывать руду на месте. «Они [индонезийцы] хотели, чтобы его [никель] экспортировали не в сыром виде, а с добавленной стоимостью. Поэтому подали в арбитраж в ВТО. Они проиграли в первую очередь именно потому, что правила мировой торговли не были скорректированы», — указала она.

Генсек ЮНКТАД также раскритиковала новые «зеленые правила» ЕС, запрещающие импорт из обезлесенных земель, назвав их слишком карательными. Механизм корректировки углеродных границ в рамках Парижского соглашения, по ее мнению, также далек от справедливости, поскольку развивающиеся страны должны платить ту же цену на выбросы углерода, что и страны ЕС.

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в июле прошлого года, президент России Владимир Путин объявил о сломе однополярной системы и о новой эпохе в мировой истории. По его словам, «модель тотального доминирования золотого миллиарда» была тормозом мирового развития, поскольку несправедливо делит народы «на первый и второй сорт».