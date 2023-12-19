Туск отправил в отставку руководителей основных спецслужб Польши
Правительство Польши после вступления в должность нового премьер-министра, лидера «Гражданской платформы» Дональда Туск объявило о назначении новых руководителей разведывательных служб, передает Polsat.
Главой Службу военной разведки станет полковник Дорота Кавецка, она первая женщина в истории Польши, назначенная руководителем секретной службы, отмечает издание. В прошлом она была в том числе военным атташе в посольстве Польши в Великобритании.
Генерал Ярослав Строжик станет главой Службы военной контрразведки. Он бывший заместитель директора управления разведки международного военного штаба НАТО и был военным атташе в посольстве Польши в США.
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что новые руководители проходят необходимые процедуры и вступают в обязанности.
Назначения последовали через несколько дней после того, как в Польше приступило к работе новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском.
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