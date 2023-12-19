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Туск отправил в отставку руководителей основных спецслужб Польши

Дональд Туск отправил в отставку руководителей разведки и контрразведки Польши
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Правительство Польши после вступления в должность нового премьер-министра, лидера «Гражданской платформы» Дональда Туск объявило о назначении новых руководителей разведывательных служб, передает Polsat.

Главой Службу военной разведки станет полковник Дорота Кавецка, она первая женщина в истории Польши, назначенная руководителем секретной службы, отмечает издание. В прошлом она была в том числе военным атташе в посольстве Польши в Великобритании.

Генерал Ярослав Строжик станет главой Службы военной контрразведки. Он бывший заместитель директора управления разведки международного военного штаба НАТО и был военным атташе в посольстве Польши в США.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что новые руководители проходят необходимые процедуры и вступают в обязанности.

Назначения последовали через несколько дней после того, как в Польше приступило к работе новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском. 

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