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В Чили более 500 домов сгорели в крупном пожаре в городе Винья-дель-Мар

Пожар начался в лесном массиве на холмах возле города и из-за сильного ветра быстро перекинулся в городскую черту. Сгорели более 500 домов, большинство из них — деревянные постройки малообеспеченных граждан. В городе объявлено ЧП
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

В чилийском городе Винья-дель-Мар в результате крупного пожара сгорели более 500 домов, в том числе несколько многоэтажных жилых зданий. В городе объявлено чрезвычайное положение, сообщает News Rebeat со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Каролины Тоха.

По ее словам, в некоторых частях города огонь по-прежнему активен, в ликвидации возгорания принимают участие 11 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета.

News Rebeat отмечает, что пожар начался в лесном массиве на холмах возле города и вскоре, из-за сильного ветра, перешел в городскую черту. В основном сгорели деревянные постройки малообеспеченных граждан, находящихся на окраинах.

В результате пожара погибли как минимум два человека, сообщает телеканал «Novas 24» cо ссылкой на заявление властей.

Винья-дель-Мар — город в центральной части Чили с населением около 286 тыс. человек. Административный центр одноименной коммуны.

Накануне, 23 декабря, президент Чили Габриэль Борич пообещал, что если в результате расследования выяснится рукотворный фактор возникновения пожара, то власти «сдвинут небо, море и землю, чтобы найти виновных». Тогда же глава государства облетел город на вертолете и пообщался с пострадавшими семьями. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Чили Пожар чрезвычайное положение
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