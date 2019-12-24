Кадыров объяснил жестокое обращение с жителями экс-мэра Грозного

По словам главы Чечни, Ислам Кадыров слишком рано вышел на работу после операции и перестарался.

Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Рамзан Кадыров заявил, что его племянник Ислам Кадыров «перестарался», когда применял против людей электрошокер, будучи мэром Грозного. Об этом глава Чеченской республики сообщил на пресс-конференции, комментируя сюжет, показанный на телеканале «Грозный ТВ».

«Он просто перестарался. После операции он вышел на работу. И это отрицательно сказалось на нем. В это время к нему привели аферистов. Он вёл борьбу с мошенниками, которые отнимали деньги у бедных людей. Чтобы быстро вернуть деньги, он использовал такие неприемлемые методы», - цитирует Кадырова агентство «Грозный информ».

Глава Чечни заявил, что Ислам Кадыров не послушал его, когда ему предлагали сначала долечиться, а потом уже ходить на работу. «Мне пришлось отстранить его от занимаемой должности», - добавил глава Чечни.

Сам Ислам Кадыров ранее также объяснял, что действовал жестоко, потому что до этого ему много раз делали наркоз. «Я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов», — заявлял он.

В конце октября в полиции Грозного заявили, что проведут проверку по факту видеоматериалов, показанных в эфире «Грозный ТВ».

Ислам Кадыров был мэром главного города Чечни в 2012-2015 годах. После увольнения он некоторое время отработал в качестве главы администрации президента и правительства республики.