Яшин рассказал о визите полицейских перед акцией в Лермонтовском сквере

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин рассказал о том, что перед организованным им «собранием граждан» в Лермонтовском сквере к нему домой пришли полицейские. Об этом депутат написал на своей странице в Twitter.
«У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», — сообщил политик.
Дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил РБК, что информация о приезде полиции к Илье Яшину не поступала.
По словам корреспондента РБК, примерно за час до акции Яшина в Лермонтовском сквере тихо, сквер не огорожен, по периметру ходят сотрудники ГАИ, стоят несколько автобусов ПАЗ, полицейские дежурят на станции метро, некоторые из них со шлемами и дубинками.
Ранее Яшин объявил об изменении формата акции «День свободных выборов». Это мероприятие было заявлено как праздничное и должно было состояться в Лермонтовском сквере возле метро «Красные ворота». Однако полиция и столичные власти, по словам депутата, «сделали все, чтобы сорвать праздник». В связи с этим Яшин решил провести на том же месте «собрание граждан без каких-либо согласований».
Илья Яшин анонсировал праздничное мероприятие «День свободных выборов» в середине декабря. Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла его от проведения акции. 20 декабря Мосгорсуд запретил проведение акции на Лермонтовской площади. Спустя два дня депутат заявил, что готов перенести мероприятие на проспект Сахарова, но подчеркнул, что оно должно пройти в формате муниципального праздника, что не требует согласования с мэрией.