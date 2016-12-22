Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,43 EUR Нал. 69,72 69,11 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14303,77 -316,51 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев
Лента новостей
СМИ назвали условия перехода Мхитаряна из «МЮ» в «Интер» 11:06, Спорт В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих 10:29, Общество Карта Рождества в Москве: катки, ледяные горки, представления 10:09, РБК и «Путешествие в Рождество» Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа 10:06, Политика Британская полиция поймала 21 подозреваемого с помощью подарочных корзин 09:52, Общество При пожаре в жилом доме в ЯНАО погибли четыре человека 09:09, Общество В индонезийском аэропорту Boeing столкнулся в грузовиком 09:02, Общество Микрофинансы: как можно получить привлекательный доход 08:52, РБК и Русмикрофинанс Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек 08:16, Общество КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны» 08:01, Политика В Коми в ДТП с пассажирским автобусом пострадали девять человек 07:40, Общество В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси 07:14, Общество В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия 06:59, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 06:50, Shell и РБК Гордон назвала программу Собчак «политическим плагиатом» 06:47, Политика В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в еврозоне 06:02, Экономика Генсек НАТО признал отставание альянса от России в активности сил ВМФ 05:13, Политика Захарова прокомментировала розыгрыш пранкерами постпреда США в ООН 05:05, Политика Новый канцлер Австрии раскритиковал систему квот на беженцев в ЕС 04:15, Политика Сергей Жуков, Intel: «Стратегии на пять лет вперед больше не работают» 04:00, Lenovo и РБК Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 04:00, РБК и Porsche Новый канцлер Австрии исключил вступление Турции в Евросоюз 03:40, Политика В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции 03:17, Общество Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после публикации их переписки 02:08, Бизнес Во Внуково стюардесса выпала из самолета 01:56, Общество Парламент Чечни бойкотировал Instagram 01:01, Политика WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев 00:36, Политика В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика
WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев
Политика, 00:36
0
WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подаст в отставку весной на фоне критики со стороны республиканцев, которые обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования против Хиллари Клинтон
Эндрю Маккейб (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Маккейб ​ исполнял обязанности главы бюро после увольнения директора ФБР Джеймса Коми и до назначения на эту должность Кристофера Рэя.

Маккейб уйдет в отставку через несколько месяцев, когда его стаж будет достаточным, чтобы получить все пенсионные льготы. «У него есть около 90 дней, часть из которых — праздники, он справится», — сказал газете источник.

Республиканцы критиковали Маккейба и обвиняли его в предвзятости по отношению к Дональду Трампу. Маккейб участвовал в расследовании ФБР в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Клинтон, которая, будучи госсекретарем США, использовала личную почту вместо служебной, что могло стать причиной утечки секретных данных. Расследование против Клинтон в итоге был закрыто, директор бюро Коми в июле заявил, что ФБР не будет предъявлять обвинений. Маккейб, как отмечает Washington Post, был правой рукой Коми. Трамп уволил Коми в мае 2017 года за нарушения, допущенные при расследовании против Клинтон.

На прошлой неделе Маккейб отвечал на вопросы сразу трех комитетов конгресса США: комитета разведки палаты представителей, а также судебного и надзорного комитетов сената. Республиканцы заявили, что не были удовлетворены его ответами, демократы назвали позицию оппонентов травлей.

Критики со стороны демократов считают, что республиканцы фокусируются на деле Клинтон для того, чтобы отвлечь общество от работы спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ФБР , демократы и республиканцы
Главное
КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны» Политика
Материалы по теме
CNN узнал о признании ФБР права Сешнса не говорить о встречах с Кисляком Политика
Спецпрокурор Украины по коррупции рассказал о роли ФБР в работе НАБУ Политика
ФБР потребовало изъять оружие у 4 тыс. американцев Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.