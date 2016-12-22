WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подаст в отставку весной на фоне критики со стороны республиканцев, которые обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования против Хиллари Клинтон

Эндрю Маккейб (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Маккейб ​ исполнял обязанности главы бюро после увольнения директора ФБР Джеймса Коми и до назначения на эту должность Кристофера Рэя.

Маккейб уйдет в отставку через несколько месяцев, когда его стаж будет достаточным, чтобы получить все пенсионные льготы. «У него есть около 90 дней, часть из которых — праздники, он справится», — сказал газете источник.

Республиканцы критиковали Маккейба и обвиняли его в предвзятости по отношению к Дональду Трампу. Маккейб участвовал в расследовании ФБР в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Клинтон, которая, будучи госсекретарем США, использовала личную почту вместо служебной, что могло стать причиной утечки секретных данных. Расследование против Клинтон в итоге был закрыто, директор бюро Коми в июле заявил, что ФБР не будет предъявлять обвинений. Маккейб, как отмечает Washington Post, был правой рукой Коми. Трамп уволил Коми в мае 2017 года за нарушения, допущенные при расследовании против Клинтон.

На прошлой неделе Маккейб отвечал на вопросы сразу трех комитетов конгресса США: комитета разведки палаты представителей, а также судебного и надзорного комитетов сената. Республиканцы заявили, что не были удовлетворены его ответами, демократы назвали позицию оппонентов травлей.

Критики со стороны демократов считают, что республиканцы фокусируются на деле Клинтон для того, чтобы отвлечь общество от работы спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.