Беспорядки в Ирландии после нападения на детей. Видео

Появились кадры с беспорядками в Ирландии после нападения на детей

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На улицах Дублина накануне вечером начались беспорядки после нападения мужчины с ножом на детей. Он напал на детей возле школы на северной окраине Дублина, пострадали три ребенка — мальчик и две девочки, а также женщина. Беспорядки начались после того, как власти заявили, что нападавший был гражданином Алжира, его задержали. Во время беспорядков были подожжены несколько автомобилей, разбиты витрины магазинов.