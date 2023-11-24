Беспорядки в Ирландии после нападения на детей. Видео
На улицах Дублина накануне вечером начались беспорядки после нападения мужчины с ножом на детей. Он напал на детей возле школы на северной окраине Дублина, пострадали три ребенка — мальчик и две девочки, а также женщина. Беспорядки начались после того, как власти заявили, что нападавший был гражданином Алжира, его задержали. Во время беспорядков были подожжены несколько автомобилей, разбиты витрины магазинов.
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