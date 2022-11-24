В Словакии сообщили об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба»

В российской «Транснефти» ранее пояснили, что остановка прокачки была вызвана веерными отключениями электроэнергии на Украине. Накануне по энергетическим объектам страны был нанесен массированный ракетный удар

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Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с Украины в Словакию прекращены из-за перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщила словацкая телекомпания TA3 со ссылкой на пресс-секретаря компании — оператора чешских нефтепроводов «Меро» Барбору Путцову.

«По нашей текущей информации, из-за отключения электроэнергии прерваны поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» с Украины в Словакию. Перебоев с прокачкой в Чехию не было из-за достаточных эксплуатационных запасов в Словакии», — заявила Путцова.

Сообщения об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба» поступали 23 ноября, после массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

Позже представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по трубе на территории Украины возобновилась.

Нефтепровод идет от Альметьевска (Татарстан) через Самару и Брянск в белорусский город Мозырь. Отсюда есть ответвление в Германию и Польшу, а также на Украину. На Украине ветка раздваивается на Венгрию, Словакию, Чехию.

Через час после публикации этого материала официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» вновь возобновилась. По его словам, остановка была из-за веерных отключений электроснабжения.

«Отключилась опять НПС «Броды». До этого они целый день работали на одном насосе, после обеда они отключились — веерные отключения энергии. В 18:00 мск они включились», — сказал он.

Накануне, 23 ноября, после массированных ракетных ударов по объектам энергетики Минэнерго Украины сообщило, что большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции были отключены от электрических сетей.

«Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено. Происходят аварийные отключения», — говорилось в сообщении. В компании предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии вызвали перебои в тепло- и водоснабжении.