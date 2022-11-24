В Словакии сообщили об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 16:34
Обязательная маркировка жидкостей для вейпов начнется 15 декабря Бизнес, 19:44
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 19:40
Путин потребовал увеличить производство военной техники Политика, 19:32
Открытый двор и смотровая: каким будет обновленный Центральный телеграф Недвижимость, 19:28
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 19:28
Роналду не сдержал слез во время гимна. Что происходит в Катаре Спорт, 19:26
Одесский исполком поддержал демонтаж памятников Екатерине II и Суворову Политика, 19:25
Черная пятница: -50% на все интенсивы!
Купите сейчас, а обучение начните в удобное время
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:22
COP27: как проходил и чем запомнился климатический саммит ООН Зеленая экономика, 19:20
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 19:17
Bloomberg узнал, что ЕС отложил переговоры по потолку цен на нефть Политика, 19:15
В Германии снимут местную адаптацию сериала «Эйфория» Life, 19:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:09
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 19:06
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Словакии сообщили об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба»

В российской «Транснефти» ранее пояснили, что остановка прокачки была вызвана веерными отключениями электроэнергии на Украине. Накануне по энергетическим объектам страны был нанесен массированный ракетный удар
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с Украины в Словакию прекращены из-за перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщила словацкая телекомпания TA3 со ссылкой на пресс-секретаря компании — оператора чешских нефтепроводов «Меро» Барбору Путцову.

«По нашей текущей информации, из-за отключения электроэнергии прерваны поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» с Украины в Словакию. Перебоев с прокачкой в Чехию не было из-за достаточных эксплуатационных запасов в Словакии», — заявила Путцова.

Сообщения об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба» поступали 23 ноября, после массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

Позже представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по трубе на территории Украины возобновилась.



Нефтепровод идет от Альметьевска (Татарстан) через Самару и Брянск в белорусский город Мозырь. Отсюда есть ответвление в Германию и Польшу, а также на Украину. На Украине ветка раздваивается на Венгрию, Словакию, Чехию.

Через час после публикации этого материала официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» вновь возобновилась. По его словам, остановка была из-за веерных отключений электроснабжения.

«Отключилась опять НПС «Броды». До этого они целый день работали на одном насосе, после обеда они отключились — веерные отключения энергии. В 18:00 мск они включились», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
«Попробуйте еще раз!»: как не сдаться на пути к успеху и счастью
География релокации-2022: куда и по каким программам переезжают россияне
«Бег помогает разобраться с проблемами»: глава Lululemon — о спорте
Падение ВВП России, ослабление доллара: что прогнозируют эксперты ОЭСР

Накануне, 23 ноября, после массированных ракетных ударов по объектам энергетики Минэнерго Украины сообщило, что большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции были отключены от электрических сетей.

«Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено. Происходят аварийные отключения», — говорилось в сообщении. В компании предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии вызвали перебои в тепло- и водоснабжении.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Словакия нефтепровод «Дружба»
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Киеве заявили об отключении электроэнергии у большинства украинцев
Политика
Кличко сообщил, что 70% Киева остается без электричества после обстрелов
Политика
Запорожскую АЭС отключили от внешнего электроснабжения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter