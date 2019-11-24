В Британии Би-би-си обвинили в замалчивании о связях политиков с Россией

В Британии Би-би-си обвинили в замалчивании о связях политиков с Россией

Бывший журналист Би-би-си обвинил корпорацию в нежелании обнародовать расследования, в которых говорилось о связях британских политиков с Россией и Украиной

Бывший журналист Би-би-си Джон Суини пожаловался в британский медиарегулятор Ofcom на вещательную корпорацию, обвинив ее в замалчивании данных о связях политиков с Россией и Украиной. Об этом пишет The Sunday Times.

По словам Суини, его бывшее руководство в разное время отказывалось выпускать материалы, которые были сделаны им и его коллегами. В них, как утверждает журналист, в частности, упоминались экс-министр культуры Великобритании Джон Уиттингдейл, член палаты лордов Питер Мандельсон и спонсор агитационной кампании в поддержку Brexit Аррон Бэнкс. По словам Суини, они имели деловые связи с бизнесменами, компаниями и чиновниками из России и с Украины.

Как отметил журналист, нынешнее руководство Би-би-си во главе с Тони Холлом боится любых рисков «из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток». По его мнению, вещатель не придерживается должного уровня беспристрастности в своей работе, а его расследования сотрудников оказываются под угрозой.

В пресс-службе Би-би-си, комментируя заявление Суини, указали на то, что в компании всегда требуют от своих сотрудников выполнения работы по высоким стандартам и ожидают от них действий профессионального характера. Вещатель отметил, что некоторые журналистские расследования готовятся годами, а факты, на которые указывает Суини, не говорят о том, что необнародованные расследования завершены.